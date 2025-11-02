Jött a késői gól: sokáig húzták a döntést a baranyai rangadón

A vasárnapi fordulózárón sokáig birkózott egymással a Nagykozár és a Villány TC együttese a Baranya vármegyei I. osztály 10. körében. Az első félidőben nem is esett találat, így a fordulás utánra maradt a döntés. Szinte az összecsapás végéig úgy tűnt, hogy nem születik gól, ám a 78. percben jött Policsek, aki a kapuba továbbított egy labdát, így otthon tartva a hazaiak pontjait.

Nagykozár KSE–Villány TC 1–0 (0–0)

Nagykozár: János G. – Nagy J. (Nagy M., 91.), Csiszár (Szabó, 46.), Bischoff, Policsek– Horváth, Kiss, Duraku E. (Kiss-Tóth, 79.), Duraku Z. (Laki, 88.) – Sziládi, Babai (Szaniszló, 51.). Vezetőedző: Schweitzer Norbert

Villány: Bedő – Ulakity M., Koronics, Blum (Romvári, 80.), Sandó – Nagy, Lehota, Ulakity B. – Illés, Óbert, Wiesner. Vezetőedző: Péter Norbert

Gólszerzők: Policsek (78.)