Úszás

Két nap és ismét medencében a pécsi óriás

Puskás Patrik

November 5-én szerdán elstartol a Szerencsejáték Zrt. Rövidpályás Országos Bajnokság Debrecenben. A tét nem kicsi, elvégre, akik kimagaslóan teljesítenek, azok bekerülhetnek az Eb keretbe is. Természetesen ott lesz az indulók között a PSN Zrt. – Pécsi Sportiskola óriása Jászó Ádám is, aki szeretne minél eredményesebben teljesíteni ezen a versenyen is, hogy idei kiváló teljesítményéhez hozzá tegyen még egy extra eredményt. 

