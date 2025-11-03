Két nap és ismét medencében a pécsi óriás

November 5-én szerdán elstartol a Szerencsejáték Zrt. Rövidpályás Országos Bajnokság Debrecenben. A tét nem kicsi, elvégre, akik kimagaslóan teljesítenek, azok bekerülhetnek az Eb keretbe is. Természetesen ott lesz az indulók között a PSN Zrt. – Pécsi Sportiskola óriása Jászó Ádám is, aki szeretne minél eredményesebben teljesíteni ezen a versenyen is, hogy idei kiváló teljesítményéhez hozzá tegyen még egy extra eredményt.