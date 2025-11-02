november 2., vasárnap

Labdarúgás

2 órája

Két perc alatt fordított a rivális miután a Lőrinc ismét megfogyatkozott

Címkék#NB II#szentlőrinc se#labdarúgás

Kvanduk Bence
Fotó: Kovács Liliána

Nincs szerencséje az elmúlt időben a kiállításokkal a Szentlőrincnek a labdarúgó NB II.-ben. A Kecskemét pár hete emberelőnyben fordított ellene, legutóbb viszont a Békéscsaba ellen megfogyatkozva egyenlítettek a piros-feketék. A BVSC otthonában végül ismét az előbbi forgatókönyv pergett le. Hiába vezetett Nagy Richárd góljával már korán a Lőrinc, Décsy kiállítását követőe nem sokkal két perc leforgása alat fordított a házigazda, s megtartotta a pontokat.

BVSC-ZUGLÓ–SZENTLŐRINC 2–1 (0–1)
Labdarúgó NB II., 12. forduló. Szőnyi út, 344 néző. Vezette: Papp Ádám (Berényi Ákos, Balla Levente)
SZENTLŐRINC: Gyurján – Czérna, Szivacski, Poór, Kiss-Szemán – Décsy, Szolgai – Samson (Ambach, 62.), Nyári (Herczeg, 82.), Nagy R. (Kesztyűs, 73.) – Tóth-Gábor. Vezetőedző: Waltner Róbert
Gólszerző: Dénes A. (76.), Bacsa (78.), ill. Nagy R. (11.)
Kiállítva: Décsy (68.)

