Komlón revansot vennének, Mislenyben reménykedhetnek kedden

Kedden kupa küzdelmekben bizonyíthatnak a baranyai kézilabda csapatok.

A férfiak mezőnyében a Carbonex-Komló a PLER-Budapest együttesét fogadja hazai környezetben kedden 18.00-tól. A csapat játékosa Ágoston Áron úgy fogalmazott a találkozó kapcsán, hogy szeretnének revansot venni a budapestieken, a bajnokságban elszenvedett vereség után, valamint bemutatni, hogy Komlón nem könnyű egy ellenfélnek sem játszani. Azt is hozzáfűzte a kék mezesek kiválósága, hogy ugyanolyan komolyan fogják venni a keddi összecsapást, mint bármely bajnoki mérkőzést.

A hölgyeknél szintén kedden csatába száll a Kozármisleny KA is, amely Budapestre utazik, hogy 17.00-tól az MTK gárdájával nézhessen farkasszemet. Noha idén nem a legszerencsésebb a baranyai csapat, a kupában NB I. B.-s ellenfél ellenfél ellen léphetnek pályára. Ha azt az elszántságot és akarást képesek hozni, amit eddig láthattak tőlük a szurkolók nehezebb szituációkban is, akkor rájuk mosolyoghatna a szerencse.