Lenyomta a Kispestet a PMFC

Lenyomta a Kispestet a PMFC

Fotó: Szőke Lajos/pmfc.hu

A PMFC női labdarúgócsapata 2–1-re legyőzte a Budapest Honvéd FC-t az NB I. 9. fordulójában. A pécsiek Acsádi fejesével szerezték meg a vezetést a 25. percben, ám a vendégek Vachter találatával hamar egyenlítettek. A második félidőben kiegyenlített küzdelem zajlott, a hajrában azonban Turi döntötte el a három pont sorsát egy pontos, 17 méterről eleresztett lövéssel. A 85. percben szerzett gólja negyedik volt a szezonban. A meccsen bemutatkozott a mindössze 15 éves Troll Viktória is, aki első élvonalbeli mérkőzésén lépett pályára. A győzelemmel a PMFC tovább erősítette pozícióját a tabella középmezőnyében.

 

