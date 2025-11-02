Már csak pihentek a végén: ismét hamar lerendeztek egy ellenfelet a pécsi csajok

A héten már a harmadik mérkőzésüket játszották le a NKA Universitas Pécs női kosarasai. Ezúttal a Ceglédet látták vendégül a kosárlabda NB I. 7. fordulójában.

A lányok ezúttal sem hagytak kérdéseket, már korán nagy előnyre tettek szert riválisukkal szemben. A második és harmadik negyedben ismét akkora különbséget alakítottak ki, hogy gyakorlatilag gyalogolhattak a finisben.

NKA Universitas Pécs–VBW CEKK Cegléd 78–41 (21–14, 24–8, 24–7, 9–12)

Női kosárlabda NB I. 7. forduló.

NKA: Studer 4, Gréts 2, Török 6, Varga 14/6, REISINGEROVÁ 17. Csere: TÓTH 13/3, Olawuyi 3, Rátkai 7/3, Josepovits 9, Halmágyi 3/3. Vezetőedző: Zseljko Djokics.