1 órája
Micsoda eredmények: ebben a ligában tényleg akármi megeshet
Remek 7. forduló zajlott le a baranyai III. osztályban. A Czibulkában meglepte az Orfű a Komló II-őt, s a Hosszúhetény legyűrte az Egerág csapatát.
CZIBULKA–CSOPORT
EREDMÉNYEK: Sásd VSK–Bányász TC 4–3, Sport36 Komlói Bányász II.–Orfűi KSE 0–1, Hosszúhetény–Egerág SE 5–3, Bogád Pogány–Újpetre KSE 1–1, ESE Hidas–Mágocs VSK 0–3.
DOBOGÓSOK: 1. Sásd (+10) 16, 2. Hosszúhetény (+6) 15, 3. Egerág (+12) 12.
CSÍK–CSOPORT
EREDMÉNYEK: Mozsgói SE–Pogány Bogád SE 3–0, Pogány Vajszlói KSK–Szabadszentkirályi SE 5–3, Drávaszabolcs SE–Gyód SK 0–9, Pellérd SE–Kökény SC 4–1, Szalánta Hunyadi–BFA Szigetvár 0–2.
DOBOGÓSOK: 1. Szigetvár (+38) 21, 2. Szabadszentkirály (+21) 14, 3. Mozsgó (+9) 13.
DÁRDAI–CSOPORT
EREDMÉNYEK: DSE 2020–Szársomlyó SE 1–4, Báta KSE–Borjádi SE 0–3, Görcsönydobokai SE–Lippói KSE 2–0, Töttös SE–Palotabozsok SE 0–4, Kölked SE–Babarc BSE II. 3–0.
DOBOGÓSOK: 1. Palotabozsok (+39) 18, 2. Kölked (+25) 17, 3. Babarc (+18) 15.