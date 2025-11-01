2 órája
Elküldték őket egy hétre: tovább menetel a bajnokaspiráns
Már le is zajlott a 10. forduló nagy része a baranyai I. osztály küzdelmeiben. Nagyot küzdött a Komló, ismét remekelt a Mohács.
Sellyén startolt a hétvége, s ehhez mérten fel is pörögtek az izgalmak. Noha a hazaiaknál, azaz a Szentlőrinc II. csapatában játszott múlt heti eltiltása miatt Adamcsek Máté, aki gólt is jegyzett, ez nem volt elég a pontokhoz. Nagyon komolyan vette a küzdelmet a Mohács, összesen 7 találatot pakoltak be Auerbach kapujába. Így a piros mezesek tovább menetelnek az élen.
VSK Sellye–Mohácsi TE 1888 1–7 (0–1)
Sellye: Auerbach – Weisz, Nagy O., Tamás, Jung (Gettó, 56.) – Kiss A. (Liber, 56.), Tóth M. (Lasanc, 46.), Porkert (Kászonyi, 46.), Kancsij (Takács G., 70.), Ignácz (Varga, 70.) – Adamcsek. Vezetőedző: Pichler Gábor.
Mohács: Pölöskei – Fröchlich, Fekete, Károly, Vég – Aszalós (Kiss, 77.), Dér (Takács M., 84.), Mrenka (Hetényi, 77.), Kiszely (Tompász, 84.), Menyhei (Kirsching, 84.) – Sőrés. Vezetőedző: Takács Lajos.
Gólszerzők: Adamcsek (80.) ill. Vég (44., 84.), Nagy (49.), Mrenka (54.), Rázsics (66., 84., 90. – a második büntetőből)
Komlón az extra teljesítmények döntöttek. Noha a tavalyi év egyik felfedezettje Tavali Martin duplát ért el a vendég Harkány színeiben, Városi Viktor még rá is rápakolt egy lapáttal, így kialakítva a 3–2-es végeredményt, mellyel a Komló második helyen éjszakázhatott.
Sport36 Komlói Bányász–Gyógyfürdő Harkány 3–2 (1–1)
Komló: Csutora – Laki, Temesvári, Vajk, Horváth (Balázs M., 70.) – Németh, Ujvári (Kirch, 57.), Városi, Turi – Bóka (Kardos, 57.), Szentes (Begovácz, 82.). Vezetőedző: Turi Zsolt
Harkány: Szabó B. – Mozsgai, Szabó Zs., Keresztes (Tar P., 79.), Fischer – Fésüs, Körmendi, Prekpaljaj – Tavali, Molnár, Nemes (Hajdu, 72.). Vezetőedző: Szabó Zsolt
Gólszerzők: Városi (31., 71., 79. – utóbbi büntetőből) ill. Tavali (4., 53.)
Remekül kezdett hazai pályán a Siklós együttese a PEAC II ellen, ám a második játékrészben elfogyott Bíró Ferenc csapata. Szabó duplázott, míg Gelencsér, továbbá Amigya egyszer vette be Bogdán kapuját, így kialakítva a 0–4-es végeredményt.
Alpassport Siklós–PTE PEAC II. 0–4 (0–0)
Siklós: Bogdán – Rencsevics, Hornyák, Kozma, Látschám – Faragó, Szabó (Tóth, 75.), Loch, Kelemen, Könyvásó – Jovánovics (Almási, 46.). Vezetőedző: Bíró Ferenc
PEAC II: Meggyes – Juhász, Kiss M., Kaszás, Czimmerman – Stang, Feldusz (Tóth M. 46.), Wittenberger (Farkas, 46.), Szabó (Amigya, 75.) – Gelencsér G., Németh. Vezetőedző: Gál Szabolcs
Gólszerzők: Szabó (53., 59.), Gelencsér G. (68.), Amigya (81.)
Magabiztosan kezdett Bólyban a PVSK, aminek következtében már a félidőben 0–3-ra ment a Vasút. A második játékrészben magasabb hőfokon küzdöttek a hazaiak, ám ez nem volt elég a döntetlenhez, s a 2–3-as eredménynek végül Cseresnyésék örülhettek.
Bólyi SE–PVSK 2–3 (0–3)
Bóly: Dósa – Dóra (Erdélyi, 78.), Marton, Hardi, Bódis – Fűrész (Bazsonyi, 58.), Breitenstein, Móhr, Szatmári (Kalányos, 78.), Mosztbacher – Zsebe G. Vezetőedző: Buni Barnabás
PVSK: Holenka – Mitrovik, Nagy G., Tornyos, Tóth G. (Lakos, 93.) – Filó (Pánovics, 57.), Lakatos (Kondor, 64.), Varga (Szendelbacher, 78.), Pere, Cseresnyés, – Catrone (Godó, 78.). Vezetőedző: Bánhegyi Zsolt
Gólszerzők: Móhr (64.), Zsebe G. (89. – büntetőből) ill. Catrone (3., 42.), Lakatos (45.)