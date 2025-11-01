Elküldték őket egy hétre: tovább menetel a bajnokaspiráns

Már le is zajlott a 10. forduló nagy része a baranyai I. osztály küzdelmeiben. Nagyot küzdött a Komló, ismét remekelt a Mohács.

Újra domináns sikert ért el a Mohács

Fotó: Mohácsi TE 1888

Sellyén startolt a hétvége, s ehhez mérten fel is pörögtek az izgalmak. Noha a hazaiaknál, azaz a Szentlőrinc II. csapatában játszott múlt heti eltiltása miatt Adamcsek Máté, aki gólt is jegyzett, ez nem volt elég a pontokhoz. Nagyon komolyan vette a küzdelmet a Mohács, összesen 7 találatot pakoltak be Auerbach kapujába. Így a piros mezesek tovább menetelnek az élen.

VSK Sellye–Mohácsi TE 1888 1–7 (0–1)

Sellye: Auerbach – Weisz, Nagy O., Tamás, Jung (Gettó, 56.) – Kiss A. (Liber, 56.), Tóth M. (Lasanc, 46.), Porkert (Kászonyi, 46.), Kancsij (Takács G., 70.), Ignácz (Varga, 70.) – Adamcsek. Vezetőedző: Pichler Gábor.

Mohács: Pölöskei – Fröchlich, Fekete, Károly, Vég – Aszalós (Kiss, 77.), Dér (Takács M., 84.), Mrenka (Hetényi, 77.), Kiszely (Tompász, 84.), Menyhei (Kirsching, 84.) – Sőrés. Vezetőedző: Takács Lajos.

Gólszerzők: Adamcsek (80.) ill. Vég (44., 84.), Nagy (49.), Mrenka (54.), Rázsics (66., 84., 90. – a második büntetőből)

Komlón az extra teljesítmények döntöttek. Noha a tavalyi év egyik felfedezettje Tavali Martin duplát ért el a vendég Harkány színeiben, Városi Viktor még rá is rápakolt egy lapáttal, így kialakítva a 3–2-es végeredményt, mellyel a Komló második helyen éjszakázhatott.

Sport36 Komlói Bányász–Gyógyfürdő Harkány 3–2 (1–1)

Komló: Csutora – Laki, Temesvári, Vajk, Horváth (Balázs M., 70.) – Németh, Ujvári (Kirch, 57.), Városi, Turi – Bóka (Kardos, 57.), Szentes (Begovácz, 82.). Vezetőedző: Turi Zsolt

Harkány: Szabó B. – Mozsgai, Szabó Zs., Keresztes (Tar P., 79.), Fischer – Fésüs, Körmendi, Prekpaljaj – Tavali, Molnár, Nemes (Hajdu, 72.). Vezetőedző: Szabó Zsolt

Gólszerzők: Városi (31., 71., 79. – utóbbi büntetőből) ill. Tavali (4., 53.)

Remekül kezdett hazai pályán a Siklós együttese a PEAC II ellen, ám a második játékrészben elfogyott Bíró Ferenc csapata. Szabó duplázott, míg Gelencsér, továbbá Amigya egyszer vette be Bogdán kapuját, így kialakítva a 0–4-es végeredményt.