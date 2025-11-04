Nagy pofont kaptak a pécsiek, de menni kell tovább

Élő Tibor legénysége a 6. pozícióból várhatta a küzdelmet, a hazaiak ellen, ám porszem csúszott a gépezetbe. Azt a találkozó előtt is tudni lehetett, hogy a pécsi srácok az eddig megszerzett 13 pontjukból az összeset a Lauber Dezső Sportcsarnokban szerezték, ám megvolt az esélyük megtörni ezt a szériát.

Azonban a PEAC-nak, az erre szőtt álmai hamar szertefoszlottak. Már az első percben vezetést szerzett a rivális, amelyet követően még hat alkalommal vették be az egyetemisták kapuját.

Tóth Márk ugyan lőtt egy gólt a 38. percben, de az már csak szépségtapaszként szolgált a pécsieknek, s egy igazán kijózanító vereséget szenvedtek. Nem szabad ugyanakkor kardba dőlni a vereséget követően, rendezni kell soraikat, s pénteken egy kemény ellenféllel szemben, a Nyíregyháza otthonában javíthatnának a srácok.

Nyírbátor B-Kerép–PTE-PEAC 7–1 (3–0)

PEAC: Wilkesz – Bálint, Ábrahám, Tóth, Pedic. Csere: Molnár – Szakály, Szigeti, Hajnal, Turi, Vénosz, Kiss. Vezetőedző: Élő Tibor

Pécsi gólszerzők: Tóth (38.)