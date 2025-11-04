Nem állnak könnyű feladat előtt: a férfi is a női csapat is nagy csatára készül

A csajoknak ismét az európai porondon kell bizonyítaniuk, s azzal a Gernika-val találkoznak, amellyel a legkeményebb küzdelmüket vívták idén. Akkor a lányoknak sikerült egy utolsó pillanatos kosárral megszerezniük a győzelmet, de most egy még nehezebbre meccsre készülhetnek. Több sérült játékosa is van a pécsi gárdának, valamint egy betegséghullám is átvonult a kereten, s ha ez nem lenne elég, szerda este a Lauber közönégének bíztatása sem lesz Studerékkel, mivel Spanyolországban lépnek majd pályára, akik ennek ellenére győzni szeretnének.

A fiúkra ennél még keményebb feladat vár szerdán 18.00-tól, mivel hazai környezetben a Sopron KC-t láthatják vendégül a férfi NB I. 7. fordulójába. Nem kezdték a legjobban az évet az NKA srácok, s jelenleg az utolsó helyet foglalják el, ami nem túl jó előjel a harmadik Sopronnal szemben. Annyi biztos ugyanakkor, hogy a fiúk is igyekezni fognak minél jobban helytállni a riválissal szemben, s szeretnék megnehezíteni a soproniak dolgát.