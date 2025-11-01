november 1., szombat

Marianna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
TCR World Tour

2 órája

Nyomta neki Michelisz, mint a pokol

Címkék#TCR World Tour#Aurélien Comte#Michelisz Norbert

Bama.hu
Nyomta neki Michelisz, mint a pokol

Forrás: Michelisz Norbert/Facebook

Michelisz Norbert harmadik helyen zárta a TCR World Tour kínai hétvégéjének első futamát Csucsouban. A magyar pilóta a második sorból, a negyedik rajtkockából indulva remekül kapta el a startot, és már az első kanyarban feljött a harmadik pozícióba. Bár a verseny során igyekezett nyomást gyakorolni Thed Björkre, nem tudott elég közel kerülni a svédhez az előzéshez, így stabilan tartotta a helyét. Ezzel újabb dobogós eredményt szerzett a Hyundai számára, és tovább csökkentette hátrányát a bajnoki éllovas Yann Ehrlacher mögött. A futamot Aurélien Comte nyerte Björk előtt, Michelisz mögött pedig Brown és Ehrlacher zártak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu