Nyomta neki Michelisz, mint a pokol

Michelisz Norbert harmadik helyen zárta a TCR World Tour kínai hétvégéjének első futamát Csucsouban. A magyar pilóta a második sorból, a negyedik rajtkockából indulva remekül kapta el a startot, és már az első kanyarban feljött a harmadik pozícióba. Bár a verseny során igyekezett nyomást gyakorolni Thed Björkre, nem tudott elég közel kerülni a svédhez az előzéshez, így stabilan tartotta a helyét. Ezzel újabb dobogós eredményt szerzett a Hyundai számára, és tovább csökkentette hátrányát a bajnoki éllovas Yann Ehrlacher mögött. A futamot Aurélien Comte nyerte Björk előtt, Michelisz mögött pedig Brown és Ehrlacher zártak.