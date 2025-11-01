november 1., szombat

Sportműsor: igazi rangadóra számíthat a PMFC

November első hétvégéjén is tele lesz eseményekkel a menetrend. A Fradi II-őt fogadja a PMFC, a Csákvárt múlná felül a Kozármisleny, s Zuglón törné meg rosszabb szériáját a Szentlőrinc.

A PMFC rajongói Hegedűs gólra váltott beadását még láthatták, a mindent eldöntő találatot azonban már nem
Kemény ellenfél érkezik a PMFC csapatához
Fotó: Sándor Judit

November 1., szombat

Autósport 

TCR World Tour, Kínai Nagydíj, 1. verseny.

Kosárlabda 

Férfi NB I., NKA Universitas Pécs–NHSZ-Szolnoki Olajbányász, Pécs, Nemzeti Kosárlabda Akadémia, 18.00. 
Férfi NB I. B. Piros-csoport, 6. forduló, TF-BP–PVSK-Veolia, Budapest, 15.30. 

Labdarúgás 

Simple Női NB I., 9., forduló, PMFC–Budapest Honvéd FC, 13.30. 
Baranya vármegyei I. osztály, 10. forduló, VSK Sellye–Mohácsi TE 1888, Sport36 Komlói Bányász–Gyógyfürdő Harkány, Alpassport Siklós–PTE PEAC II., Bólyi SE–PVSK 13.00.

November 2., vasárnap – Rangadó vár a PMFC-re 

Autósport 

TCR World Tour, Kínai Nagydíj, 2.–3. verseny.

Kézilabda 

Női NB I. B., 7. forduló, PTE PEAC-SIPO–DVSC Schaeffler U20, Komlói Sportközpont, 16.00. 

Kosárlabda 

Női NB I., 7. forduló, NKA Universitas Pécs–VBW CEKK Cegléd, Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok, 18.00.

Labdarúgás 

Merkantil Bank Liga NB II., 12. forduló, BVSC-Zugló–Szentlőrinc, Zugló, 13.00., HR-Rent Kozármisleny FC–Aqvital FC Csákvár, Kozármisleny, 15.00. 
Férfi NB III., Dél-Nyugati-csoport, 14. forduló, PMFC–Ferencvárosi TC II., Pécs, PMFC Stadion, 13.00., Greenplan Balatonlelle SE–PTE PEAC, Balatonlelle, 13.00. 
Baranya vármegyei I. osztály, 10. forduló, Nagykozár KSE–Villány TC, 13.30.

November 3., Hétfő

Futsal 

Férfi Futsal NB I., 11. forduló, Nyírbátor B-Kerép–PTE-PEAC, Nyírbátor, 19.00.

