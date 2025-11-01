40 perce
Sportműsor: igazi rangadóra számíthat a PMFC
November első hétvégéjén is tele lesz eseményekkel a menetrend. A Fradi II-őt fogadja a PMFC, a Csákvárt múlná felül a Kozármisleny, s Zuglón törné meg rosszabb szériáját a Szentlőrinc.
November 1., szombat
Autósport
TCR World Tour, Kínai Nagydíj, 1. verseny.
Kosárlabda
Férfi NB I., NKA Universitas Pécs–NHSZ-Szolnoki Olajbányász, Pécs, Nemzeti Kosárlabda Akadémia, 18.00.
Férfi NB I. B. Piros-csoport, 6. forduló, TF-BP–PVSK-Veolia, Budapest, 15.30.
Labdarúgás
Simple Női NB I., 9., forduló, PMFC–Budapest Honvéd FC, 13.30.
Baranya vármegyei I. osztály, 10. forduló, VSK Sellye–Mohácsi TE 1888, Sport36 Komlói Bányász–Gyógyfürdő Harkány, Alpassport Siklós–PTE PEAC II., Bólyi SE–PVSK 13.00.
November 2., vasárnap – Rangadó vár a PMFC-re
Autósport
TCR World Tour, Kínai Nagydíj, 2.–3. verseny.
Kézilabda
Női NB I. B., 7. forduló, PTE PEAC-SIPO–DVSC Schaeffler U20, Komlói Sportközpont, 16.00.
Kosárlabda
Női NB I., 7. forduló, NKA Universitas Pécs–VBW CEKK Cegléd, Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok, 18.00.
Labdarúgás
Merkantil Bank Liga NB II., 12. forduló, BVSC-Zugló–Szentlőrinc, Zugló, 13.00., HR-Rent Kozármisleny FC–Aqvital FC Csákvár, Kozármisleny, 15.00.
Férfi NB III., Dél-Nyugati-csoport, 14. forduló, PMFC–Ferencvárosi TC II., Pécs, PMFC Stadion, 13.00., Greenplan Balatonlelle SE–PTE PEAC, Balatonlelle, 13.00.
Baranya vármegyei I. osztály, 10. forduló, Nagykozár KSE–Villány TC, 13.30.
November 3., Hétfő
Futsal
Férfi Futsal NB I., 11. forduló, Nyírbátor B-Kerép–PTE-PEAC, Nyírbátor, 19.00.