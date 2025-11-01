Sportműsor: igazi rangadóra számíthat a PMFC

November első hétvégéjén is tele lesz eseményekkel a menetrend. A Fradi II-őt fogadja a PMFC, a Csákvárt múlná felül a Kozármisleny, s Zuglón törné meg rosszabb szériáját a Szentlőrinc.

Kemény ellenfél érkezik a PMFC csapatához

Fotó: Sándor Judit

November 1., szombat

Autósport

TCR World Tour, Kínai Nagydíj, 1. verseny.

Kosárlabda

Férfi NB I., NKA Universitas Pécs–NHSZ-Szolnoki Olajbányász, Pécs, Nemzeti Kosárlabda Akadémia, 18.00.

Férfi NB I. B. Piros-csoport, 6. forduló, TF-BP–PVSK-Veolia, Budapest, 15.30.

Labdarúgás

Simple Női NB I., 9., forduló, PMFC–Budapest Honvéd FC, 13.30.

Baranya vármegyei I. osztály, 10. forduló, VSK Sellye–Mohácsi TE 1888, Sport36 Komlói Bányász–Gyógyfürdő Harkány, Alpassport Siklós–PTE PEAC II., Bólyi SE–PVSK 13.00.

November 2., vasárnap – Rangadó vár a PMFC-re

Autósport

TCR World Tour, Kínai Nagydíj, 2.–3. verseny.

Kézilabda

Női NB I. B., 7. forduló, PTE PEAC-SIPO–DVSC Schaeffler U20, Komlói Sportközpont, 16.00.

Kosárlabda

Női NB I., 7. forduló, NKA Universitas Pécs–VBW CEKK Cegléd, Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok, 18.00.

Labdarúgás

Merkantil Bank Liga NB II., 12. forduló, BVSC-Zugló–Szentlőrinc, Zugló, 13.00., HR-Rent Kozármisleny FC–Aqvital FC Csákvár, Kozármisleny, 15.00.

Férfi NB III., Dél-Nyugati-csoport, 14. forduló, PMFC–Ferencvárosi TC II., Pécs, PMFC Stadion, 13.00., Greenplan Balatonlelle SE–PTE PEAC, Balatonlelle, 13.00.

Baranya vármegyei I. osztály, 10. forduló, Nagykozár KSE–Villány TC, 13.30.

November 3., Hétfő

Futsal

Férfi Futsal NB I., 11. forduló, Nyírbátor B-Kerép–PTE-PEAC, Nyírbátor, 19.00.