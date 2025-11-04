Robbant a bomba: elköszönt edzőjétől a Szentlőrinc

Kedd délután ugyanis a Szentlőrinc gárdája és Waltner Róbert közös megegyezéssel szerződést bontottak.

Waltner a 2024 nyarán érkezett a piros-fekete mezes alakulat kispadjára, amellyel rögtön kiugró teljesítmény voltak képesek elérni. A 2024/25-ös idényben ugyanis a tréner irányítása alatt 5. helyen ért célba a Szentlőrinc együttese.

Az idei évben ugyanakkor nem jöttek úgy az eredmények, ahogy a vezetőedző, a szurkolók, vagy a vezetőség elvárta volna. Sokszor apróságokon múlott a gárda pontvesztése, ám a klub úgy ítélte meg, hogy gyökeres változásokra van szükség.

Így tehát elváltak a mester és a alakulat útjai, akik megköszönték Waltner eddigi munkáját. A vezetőedző mellett a csapat korábbi elemzője Gróf Ákos is távozott az együttes szakmai stábjától.

Egyelőre még nem jelentette be új edzőjét a baranyai klub, ám információink szerint a korábban Tiszakécskén és Nyíregyházán is megfordult Visinka Ede a legesélyesebb a pozícióra.