Kézilabda

Saját hibáik okozták vesztüket

A női kézilabda NB I. B. 7. fordulóban Komlón fogadta a PTE PEAC-SIPO a DVSC fiataljainak csapatát. 15 percig tudott meccsben maradni a vendéggel szemben a PEAC, majd elkezdett nyílni az olló a két együttes között. A hazaiak vezetőedzője úgy fogalmazott, hogy ennyi kihagyott ziccerrel nem lehet mérkőzést nyerni, s muszáj lesz átgondolniuk néhány dolgot, majd menni tovább. A mérkőzés végeredménye 15–27 lett a DVSC U20 javára. 

Székely Katalin vezetőedző: – Ennyi kihagyott ziccerrel nem lehet mérkőzést nyerni, de még mérkőzésben maradni sem. A legszomorúbb, hogy ezek a ziccerek nem kikényszerített szituációk voltak, hanem valós jól felépített helyzetek. Nincs más, csak önrevízió és menni, dolgozni tovább.

