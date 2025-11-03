1 órája
Fej-fej mellett: szoros küzdelem folyik a baranyai Premier League-ben
Most sem maradtunk izgalmak nélkül. Szorosan üldözi az éllovast a Szederkény.
Potyogtak a gólok a baranyai II. osztályban, meccsenként átlagban öt találat esett. Fordított riválisa ellen a Pécsvárad és a Somberek is, újra vereséget mértek a Véméndre, Lánycsókon előkerültek a piros lapok. Az élen továbbra is fej-fej mellett halad az Ócsárd SE, s egy rangadón a beremendieket felülmúló Szederkény csapata.
Közműépker Lánycsók SE–Szajki SE 1–3 (1–1)
Lánycsók: Kengyel – Kiss (Alföldi, 73.), Varga, Schneider (Kófiás-Horváth, 71.), Madács – Halas (Verbulecz, 84.), László F., Román (Szabó, 81.), Papp (Váradi, 62.) – Sas A., Sas V. Vezetőedző: Brecska László
Szajk: Szentmártoni – Krämer, Bódis, Sághy (Cikora A., 51.), Blandl – Magyar, Neubauer (Berecz, 86.), Kollár, Schleich (Mintál, 57.), Stefán (Bitter, 89.) – Cikora Zs. Vezetőedző: Szugfill Róbert
Gólszerzők: Kiss L. (29.) ill.Magyar (26.), Stefán (59., 70.)
- Kiállítva: Kófiás–Horváth (73.) ill. Magyar (80.)
Véménd KSE–Boda Diana 0–2 (0–1)
Véménd: Herold – Varga (Tompa, 84.), Sebestyén, Schiffler, Kovács R. – Nagy (Tefner, 79.), Farkas, Béres, Mészáros (Oláh, 30.) – Hock, Zimmer. Vezetőedző: Bíró Ferenc.
Boda: Bene – Meglicser (Kolonits I., 93.), Kabashi, Szabados, Rigó – Szabó, Duraku (Snobl, 91.), Székelyhidi (Kántor, 90.), Kolonits – Szőlősi (Szreda, 90.), Kelemen (Bertha, 76.). Vezetőedző: Kolonits István
Gólszerzők: Meglicser (3.), Kabashi A. (88.)
Pécsváradi Spartacus SE–Misinai Sasok 3–2 (1–2)
Pécsvárad: Bölcskei – Rejtő, Schmidt, Pohli, Tóth, Fábos, Dénes-Gál – Kovács, Dorn, – Zsigrai, Takács (Stercz, 54.). Vezetőedző: Szigeti Endre
Misinai Sasok: Bodovics – Dürr (Grósz, 74.), Győrfi, Fáy, Balaskó (Kovács R., 82.) – Walter, Szabó, Kiss, Kádár (Ecet, 46.) – Takács K. (Rostás, 60.), Kordé (Mészáros, 60.). Vezetőedző: Grósz Szilárd
Gólszerzők: Dorn (10.), Kovács (59., 85. – büntetőből) ill. Balaskó (5.), Kiss B. (41.)
PTE PEAC III–Kaitz Agro SK Somberek 1–2 (1–0)
PEAC III: Pandur – Szabó, Husznai, Neményi, Turi B. (Pásztor, 51.) – Feldusz, Pál (Zórity, 57.), Szemán (Lovas, 76.), Belák, Molnár (Grassy, 71.) – Amigya.
Somberek: Gamós – Bakó, Gulyás, Balogh, Jordán (Szabó, 82.) – Sovák, Csizmazia (Lakatos, 81.), Vodli (Bencze, 62.), Dienes (Marosi, 62.) – Mester, Fehér. Vezetőedző: Kvanduk János
Gólszerzők: Husznai (3.) ill. Bakó (87.), Fehér (89.)
Ócsárd SE–Kétfalui SE 3–2 (1–1)
Ócsárd: Berki – Flórián (Horváth Sz., 70., Horváth Gy. 79.), Lukács, Bencze (Horváth Á., 91.), Balogh – Kocsis (Doszpot, 96.), Pretzl, Gokl (Takács Z., 91.), Pálfi (Kőszegi, 90.), Auer – Kapusi (Mang, 88.). Vezetőedző: Sütő László
Kétújfalu: Gyalus – Varga V., Bizderi, Katona, Nagy R. – Klózer, Szabó D., Nagy S. – Németh, Varga Z., Somogyi. Vezetőedző: Varga Zoltán
Gólszerzők: Pretzl (37., 96. – előbbit büntetőből), Horváth (79.) ill. Nagy (27.), Somogyi (98. – büntetőből)
Beremendi Építők–Szederkényi SE 1–4 (1–3)
Beremend: Székely – Svegál, Sztojka, Bodó (Katona, 64.), Fürdős (Török, 75.) – Müller, Kisfalvi (Nozica, 46.), Hegedűs (Halász, 87.), Teszárik, Róth – Dobrosi. Vezetőedző: Wiener Zsolt
Szederkény: Andorkó (Körösztös, 66.) – Dénes (Makaró, 64.), Kopeczky, Spannenberger, Werner – Cseke (Hegedűs L., 70.), Mándity (Dittrich, 75.), Igáncz – Hoffmann (Czibere, 61.), Udvardi (Bárány, 61.), Hidasi. Vezetőedző: Tasselmájer Adrián
Gólszerzők: Hegedűs (8.) ill. Ignácz (23., 50.), Udvardi (29.), Hoffmann (34.)