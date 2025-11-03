Fej-fej mellett: szoros küzdelem folyik a baranyai Premier League-ben

Potyogtak a gólok a baranyai II. osztályban, meccsenként átlagban öt találat esett. Fordított riválisa ellen a Pécsvárad és a Somberek is, újra vereséget mértek a Véméndre, Lánycsókon előkerültek a piros lapok. Az élen továbbra is fej-fej mellett halad az Ócsárd SE, s egy rangadón a beremendieket felülmúló Szederkény csapata.

Fotó: Szederkényi SE



Közműépker Lánycsók SE–Szajki SE 1–3 (1–1)

Lánycsók: Kengyel – Kiss (Alföldi, 73.), Varga, Schneider (Kófiás-Horváth, 71.), Madács – Halas (Verbulecz, 84.), László F., Román (Szabó, 81.), Papp (Váradi, 62.) – Sas A., Sas V. Vezetőedző: Brecska László

Szajk: Szentmártoni – Krämer, Bódis, Sághy (Cikora A., 51.), Blandl – Magyar, Neubauer (Berecz, 86.), Kollár, Schleich (Mintál, 57.), Stefán (Bitter, 89.) – Cikora Zs. Vezetőedző: Szugfill Róbert

Gólszerzők: Kiss L. (29.) ill.Magyar (26.), Stefán (59., 70.)

Kiállítva: Kófiás–Horváth (73.) ill. Magyar (80.)

Véménd KSE–Boda Diana 0–2 (0–1)

Véménd: Herold – Varga (Tompa, 84.), Sebestyén, Schiffler, Kovács R. – Nagy (Tefner, 79.), Farkas, Béres, Mészáros (Oláh, 30.) – Hock, Zimmer. Vezetőedző: Bíró Ferenc.

Boda: Bene – Meglicser (Kolonits I., 93.), Kabashi, Szabados, Rigó – Szabó, Duraku (Snobl, 91.), Székelyhidi (Kántor, 90.), Kolonits – Szőlősi (Szreda, 90.), Kelemen (Bertha, 76.). Vezetőedző: Kolonits István

Gólszerzők: Meglicser (3.), Kabashi A. (88.)

Pécsváradi Spartacus SE–Misinai Sasok 3–2 (1–2)

Pécsvárad: Bölcskei – Rejtő, Schmidt, Pohli, Tóth, Fábos, Dénes-Gál – Kovács, Dorn, – Zsigrai, Takács (Stercz, 54.). Vezetőedző: Szigeti Endre

Misinai Sasok: Bodovics – Dürr (Grósz, 74.), Győrfi, Fáy, Balaskó (Kovács R., 82.) – Walter, Szabó, Kiss, Kádár (Ecet, 46.) – Takács K. (Rostás, 60.), Kordé (Mészáros, 60.). Vezetőedző: Grósz Szilárd

Gólszerzők: Dorn (10.), Kovács (59., 85. – büntetőből) ill. Balaskó (5.), Kiss B. (41.)

PTE PEAC III–Kaitz Agro SK Somberek 1–2 (1–0)

PEAC III: Pandur – Szabó, Husznai, Neményi, Turi B. (Pásztor, 51.) – Feldusz, Pál (Zórity, 57.), Szemán (Lovas, 76.), Belák, Molnár (Grassy, 71.) – Amigya.

Somberek: Gamós – Bakó, Gulyás, Balogh, Jordán (Szabó, 82.) – Sovák, Csizmazia (Lakatos, 81.), Vodli (Bencze, 62.), Dienes (Marosi, 62.) – Mester, Fehér. Vezetőedző: Kvanduk János

Gólszerzők: Husznai (3.) ill. Bakó (87.), Fehér (89.)