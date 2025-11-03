Sok mindenről dönthetett az a piros lap: edzőváltás közeleg?

Nagy Richárd 11. percben jegyzett találatának hála korán vezetést szerzett Zuglón a Szentlőrinc, ám a 68. percben minden szét esett. Décsy kiállítása után kétszer is eredményes volt a hazai csapat, amivel megfordították a meccset és a Szentlőrincnek pontok nélkül kellett távoznia. Így kieső helyen áll a csapat, csupán az egy meccsel kevesebbet játszott Budafokot megelőzve.

Sok mindenről dönthetett a Szentlőrinc piros lapja

Fotó: Löffler Péter

– Szerintem jogtalan volt a kiállítás. Addig uraltuk a mérkőzést, jobban játszottunk, mint ellenfelünk, de utána rövid időn belül kaptunk két gólt. Mindent megtettek a játékosaim, szomorú vagyok a vereség miatt. – értékelte a találkozót Waltner Róbert, amely információink szerint lehet, hogy az utolsó meccse volt a piros-feketék kispadján a trénernek.

A másik baranyai csapat, a Kozármisleny hétvégéjét is megnehezítette egy kiállítás. Noha ők is vezettek Jelena góljával, Bíró Márk korai kiállítása után fordított a Csákvár. Nem omlott össze ugyanakkor a Misleny, s Kozics képes volt csapatának döntetlenre menteni a meccset.

– A meccs végén az is benne volt, hogy akár a saját javunkra fordítsuk a mérkőzést. A kiállítás és az ellenünk megítélt büntetővel a korrektség azt kívánja, hogy inkább egy megérdemelt 1 pontról beszéljünk, talán ebben nem volt most több. Nagyon értékes pont ez, egyrészt mert egy jó csapattal játszottunk, óriási pont, mert mentálisan ilyenből kijönni, mint a kiállítás, a 11-es amit megmosolyog az a játékos, akiről kaptuk. Óriási büszkeség kell, hogy legyen ez a csapat irányába! Ebbe a pontba, ahogy az előző mérkőzéseken is a kozármislenyi szimpatizánsok, szurkolók, drukkerek, itt most inkább szurkolót és drukkert mondok, akik óriási energiákat adtak nekünk. Mondanám, hogy sajnálom azt, hogy nem tudtunk itthon tartani a 3 pontot, de a kiállítás és ami utána ért bennünket az előtt le a kalappal és óriási büszkeség és köszönet, aki ebbe a pontba belehajszolta a csapatot! – értékelt Pinezits Máté a kékek vezetőedzője.