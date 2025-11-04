Bama.hu podcast
2 órája
Több mint védés: így formálja a jövő kapusait Kürti Dániel
Miért félnek a gyerekek kapusnak állni, és hogyan lehet ezen változtatni? Kürti Dániel pécsi Kapusiskolájában nemcsak a technika, hanem a lélek is fókuszba kerül. A volt profi hálóőr hisz abban, hogy a kapusposzt több mint védés: önismeret, bátorság és tudatos gondolkodás. Egyéni tréningek, érzésnapló, mozgáselemzés és rengeteg odafigyelés – ez az ő receptje arra, hogy a fiatalok ne csak jobb sportolók, hanem erősebb emberek legyenek.
Hallgasd meg videán
vagy Spotify-on
Bama.hu podcast
- Beröffent a pécsi úthenger, s már a Szpari se Bódogtalan
- Több pénz a családi kasszában – így segít az szja-mentesség a háromgyerekes anyáknak
- Megnyernék az NB II.-t? Összeállítottuk álomtizenegyeinket
- A pécsi vendéglátás konyhafőnöki szemmel − vajon mit főz otthon egy profi?
- Egyik válogatottunk a siralomvölgybe, a másik a mennyek kapujába lépett
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre