Több mint védés: így formálja a jövő kapusait Kürti Dániel

Miért félnek a gyerekek kapusnak állni, és hogyan lehet ezen változtatni? Kürti Dániel pécsi Kapusiskolájában nemcsak a technika, hanem a lélek is fókuszba kerül. A volt profi hálóőr hisz abban, hogy a kapusposzt több mint védés: önismeret, bátorság és tudatos gondolkodás. Egyéni tréningek, érzésnapló, mozgáselemzés és rengeteg odafigyelés – ez az ő receptje arra, hogy a fiatalok ne csak jobb sportolók, hanem erősebb emberek legyenek.

