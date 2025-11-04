november 4., kedd

Károly névnap

Több mint védés: így formálja a jövő kapusait Kürti Dániel

Címkék#bama podcast#Kürti Dániel#kapusposzt#technika

Kvanduk Bence

Miért félnek a gyerekek kapusnak állni, és hogyan lehet ezen változtatni? Kürti Dániel pécsi Kapusiskolájában nemcsak a technika, hanem a lélek is fókuszba kerül. A volt profi hálóőr hisz abban, hogy a kapusposzt több mint védés: önismeret, bátorság és tudatos gondolkodás. Egyéni tréningek, érzésnapló, mozgáselemzés és rengeteg odafigyelés – ez az ő receptje arra, hogy a fiatalok ne csak jobb sportolók, hanem erősebb emberek legyenek.

