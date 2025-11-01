november 1., szombat

Újabb fontos sikerrel stabilizálta helyét a Panthers

A PVSK-Veolia 88–75-ös győzelmet aratott a TF-Budapest otthonában az NB I. B Piros csoport 6. fordulójában. A pécsiek nehezen lendültek játékba, de a harmadik negyedben parádés teljesítménnyel eldöntötték a mérkőzést: a játékrész 30–15-re végződött, amivel magabiztos előnyt építettek ki. A győzelem fő letéteményese Plézer volt, aki 26 pontot szerzett, közte öt hárompontost, míg Rácz 11, Djordjevics 13 ponttal járult hozzá a sikerhez. Sértő Ádám együttese szűk rotációval, több hiányzóval is eredményesen küzdött, és ezzel tovább erősítette helyét a tabella élmezőnyében.

