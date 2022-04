Élete során egyetlen egy szavazást sem hagyott ki Felföldi László pécsi megyéspüspök, aki korábban szülőfalujában Geszterédén, majd Nyíregyházán, most pedig Pécsen a Leőwey Klára Gimnáziumban szavazott.



Rákérdeztünk, miért fontos a szavazás, azt válaszolta: „Az emberi méltósággal a felelősség is vele jár. A felelősség az, hogy a jelen és jövő a kezünkben van. Fontos, hogy ott legyünk, mondjuk el a véleményünket, a jót és rosszat. A szavazás pedig egy ilyen döntéshelyzet. Most a történelem ezen a pontján azt gondolom, hogy a legkülönlegesebb döntés születik”.

Rudán Joe azt vallja, hogy ne a fotelből kommenteljünk, menjünk el szavazni. Kollégáink együtt várták a sorban, hogy leadja szavazatát Kozármisleny egyik szavazóhelyiségében Rudán Joe.



– Szerintem a rockerek is elmennek szavazni. Én az átkos rendszerben nőttem fel. Nem volt szimpatikus az, ami akkor volt. Szerintem egyik rockernek sem, hisz ez az életstílus a lázadásról szól. Annak idején, az akkori rendszer ellen lázadtunk. Utáltuk. Most örülünk, hogy el tudtunk menni szavazni. És nagyon fontos is, hogy elmenjünk. Nem utána a fotelből kommentelni, hogy miért ezek, vagy azok győztek. Leadjuk a voksunkat, és nyugodt a lelkiismeretünk, hogy arra a pártra szavaztunk, amelyiket szeretnénk.