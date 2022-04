Ahogy arról a választási tudósításunkban is beszámoltunk, Baranyából is többen jelezték, hogy bizonyos szavazókörökben külön megkérdezték a választókat arról, hogy a gyermekvédelmi népszavazás íveit is szeretnék-e kérni. A probléma ezzel az, hogy ez jogszabálysértő. Vélhetően ezek sorozatos "magánakciók" voltak, hiszen a választási iroda vezetője szerint egyértelműen felkészítették az oktatás során a baranyai jegyzőket arra, hogy kérdés nélkül kell kiadni az íveket.

Dr. Partos János, a Területi Választási Iroda vezetője azt mondta, hogy a Nemzeti Választási Irodával közösen tartott, minden baranyai jegyzőnek szóló oktatáson egyértelművé tették, hogy nem lehet különbséget tenni és kérdés nélkül ki kell adni a referendummal kapcsolatos ívet is.

Dr. Lovász István, Pécs jegyzője lapunk érdeklődésére közölte, informálisan arról értesültek, hogy valóban volt ahol megkérdezték a választókat arról, hogy kérik-e a referendum papírját és ezért jelezték is szavazóköri jegyzőkönyvvezetőknek, hogy szabályosan megfelelően járjanak el. Egyelőre nem érkezett hivatalosan ez ügyben a választási bizottsághoz megkeresés, beadvány. Mint mondta, ha történtek is ilyen kérdések, ezek jelentősen nem befolyásolhatták a részvételt a gyermekvédelmi népszavazáson, mert az országgyűlési választáshoz képest is csupán egy százaléknyi különbség van az arányokat tekintve.

NVI: a szavazatszámláló bizottságoknak a szavazólapok kiadását semlegesen kell megtenni.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) tájékoztatása szerint a gyermekvédelmi kérdésekről rendezett országos népszavazáson vasárnap reggel hét óráig a szavazásra jogosultak 1,79 százaléka, kilenc óráig a 10,17 százaléka, 11 óráig a 25,46 százaléka, 13 óráig pedig a 40,01 százaléka adta le a szavazatát. Összevetve az országgyűlési képviselő-választás részvételi adataival, ahol reggel hét óráig a választópolgárok 1,82 százaléka, kilenc óráig a 10,31 százaléka, 11 óráig 25,77 százaléka, 13 óráig pedig a 39,55 százaléka élt a szavazati jogával, észrevehető, hogy bár csekély mértékben, de kisebb a részvételi arány.

A részvételi arányok közötti eltérés oka lehet az is, hogy

vannak olyan szavazókörök, ahol a szabályokkal ellentétben nem automatikusan adják a választópolgárok kezébe a gyermekvédelmi népszavazás kérdéseit tartalmazó lapot, hanem csak akkor, ha külön kérik azt

– írja a Magyar Nemzet.

Az Origo több forrásból úgy értesült, többen jelezték a közösségi oldalakon, sőt a lap munkatársai is tapasztalták, hogy vannak helyek, ahol a szavazatszámláló bizottságban ülők megkérdezik, hogy

A népszavazási lapot is kéri?, vagy Ezt is kéri?

– és ha igennel válaszolnak, csak akkor adják át az ívet. A törvény szerint azonban ez így nem szabályos, mivel automatikusan át kellene adniuk az ívet, amelyet az állampolgárok ezt követően vagy elfogadnak, vagy elutasítanak.

Az NVI rögzítette: a szavazatszámláló bizottságoknak kérés nélkül kell biztosítaniuk a választópolgároknak, hogy mindkét választástípus névjegyzéki rovatát aláírhassák. A szavazólapokat pedig az aláírásnak megfelelően kell átadniuk a választópolgárnak.