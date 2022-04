Közösen énekeltek a pécsi Fidesz eredményváróján (23:29)

A Fidesz pécsi eredményváróján is előkerültek a pezsgők is, igaz Kővári Jánossal szemben egyelőre Mellár Tamás vezet, igaz nem várt szoros küzdelmet hozott ez a csata.

Mindenesetre Orbán Viktor beszéde után elénekelték közösen a Kossuth Lajos azt üzente című dalt.

Így állnak a számok Baranyában (23:27)

BARANYA 01.

80,90 százalékos feldolgozottság

MELLÁR TAMÁS (Ellenzék) 16 793 (43,26%)

KŐVÁRI JÁNOS (FIDESZ-KDNP) 16 480 (42,45%)

BARANYA, 02.

90,43 százalékos feldolgozottság

DR. HOPPÁL PÉTER (FIDESZ-KDNP) 19 697 (45,38%)

SZAKÁCS LÁSZLÓ (Ellenzék) 17 412 (40,12%)

BARANYA, 03.

79,73 százalékos feldolgozottság

HARGITAI JÁNOS (FIDESZ-KDNP) 21 144 (61,11%)

SCHWARCZ-KIEFER PATRIK (ellenzék) 10 061 (29,08%)

BARANYA, 04.

87,50 százalékos feldolgozottság

NAGY CSABA (FIDESZ-KDNP) 24 562 (61,44%)

SZARKÁNDI LAJOSNÉ (Ellenzék) 11 395 (28,51%)

81,29 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz (23:25)

81,29 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 53,96 százalék, ellenzéki összefogás: 34,18 százalék, Mi Hazánk: 6,34 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 87,54 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 88, ellenzéki összefogás 18. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 135 mandátum, ellenzéki összefogás: 57 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum.

A legmocskosabb baloldali kampány volt - értékelt Hoppál Péter (23:21)

- A komlói eredményváróról akkor indultunk el, amikor a Fidesz-lista még hátrányban volt, de már 350 szavazattal vezettünk helyben, akkor jöttünk át Pécsre, jelenleg alapján 78 százalék, 2300 szavazatelőnyöm van a legerősebb ellenzéki ellenfelem, Szakács Lászlóval szemben - kezdte nem sokkal 23 óra előtt a sajtótájékoztatóját Hoppál Péter.

- 2006 óta több kampányom volt, de az elmúlt négy évben úgy dolgoztunk, hogy tudtuk: az ellenzék összeáll, ami soha nem látott versenyt alakított ki és soha nem látott mocskos kampányt hozott. Hatszor kellett feljelentést tennem és kellett több esetben is bűncselekmény alapos gyanúja miatt rendőrséghez fordulnom. Volt álhírterjesztés, illegális adatkezelés, és a plakátok ipari méretű rongálása is - tette hozzá.

A Budapesten élő Szakács Lászlót többször is felszólította, hogy állítsa le a rongálásokat, de nem tette, mindeközben a pécsi főtérre kitett baloldali "propagandaszócsőből", óriáskivetítőből kihúzta a dugót, amiért a baloldali többségű választási bizottság 500 ezer forintos bírságot szabott ki rá, végül ez másodfokon 20 ezer forintra mérsékelte a felettes szerv.

- A közösségi média a baloldali jelöltet erősítette, rágalmazásokkal, ocsmány médiakampánnyal mentünk szembe minden idők legmocskosabb kampányában - mondta. - Szeretném megköszöni a megerőltetett munkát, a teljesítményt a munkatársaimnak, a választóknak a bizalmat, akik a béke és a biztonság oldalán álltak, nagyon bízom benne, hogy tovább tudunk dolgozni a körzetért.

Úgy vélekedett, hogy a választókért végzett munka megtérül, ha ott vannak az emberek között, ha együttműködnek a polgármesterekkel - pártállástól, világnézettől függetlenül - és ha a választók ennek eredményét is látják, részesülnek a Magyar Falu Programban, a rekord gazdasági növekedésből, akkor nincs más reakció csak, hogy folytassuk a munkát. Kiemelte azt is, hogy amíg a szomszédban zajló háború kapcsán Orbán Viktor a békét és biztonságot tartotta elsődlegesnek, e szerint cselekedett, közben Gyurcsány Ferenc és Márki-Zay Péter a háborúban való részvételt sürgették, valamint a gáz- és az olajcsapok elzárását.

Guzsvány Attila kampányfőnök hasonlóképpen fogalmazott, szintén megköszönte a segítséget azoknak, akik bármilyen módon részt vettek a munkában. A választók az elvégzett munkát, a csapatszellemet, az értékek melletti kiállást jutalmazták. Hozzátette, amióta a politikában dolgozik, 1998 óta ez a legnagyobb győzelem.





Nem tudni, tart-e sajtótájékoztatót a pécsi baloldal (23:20)

Értesüléseink szerint kétséges, hogy a sajtó munkatársai elé állnak ma este a pécsi baloldali jelöltek, mert továbbra is nagyon bizonytalan, hogy Mellár Tamás megnyeri a körzetét.

A baloldali jelölt csupán néhány száz szavazattal vezet a Fidesz-KDNP által indított Kővári Jánossal szemben, ezért előfordulhat, hogy ma este már nem lehet biztosan eredményt hirdetni. Információink szerint Mellárék biztos eredmény tudatában akarnak csak sajtótájékoztatót tartani. Kicsivel később a vendégek elkezdtek elhagyni a Slyven rendezvényközpontot.

Óriási fölénnyel nyert választókerületében Nagy Csaba (23:14)

Nagy Csaba, Baranya megye 4. számú, szigetvári székhelyű választókerületben nagy fölénnyel szerezte meg a szavazatok többségét a választásokon. Az eredmények kapcsán kérdeztük.

Baranya megye 4. számú választókerületében 2014-ben az országgyűlési választások során 44%-os eredményt ért el a FIDESZ-KDNP, 2018-ban 49%-ot. Idén ez, a szavazatok jelenlegi, 85,71%-os feldolgozottsága mellett 61,55% – mondta el lapunknak Nagy Csaba a 2022-es, eddigi legmagasabb arányú győzelem kapcsán.

– Nyilván ez az eredmény a kormány munkájának és az elmúlt évek parlamenti munkájának köszönhető. Mindenképp szeretném megköszönni a bizalmat választópolgároknak és a rengeteg segítőmnek, akik munkája elengedhetetlen volt az eredményhez. Igyekszünk a továbbiakban is megfelelni a számunkra megszavazott bizalomnak – hangsúlyozta a posztjában frissen megerősített országgyűlési képviselő.

A kampányidőszakban számos polgármester és helyi szakember foglalt állást a térségből Nagy Csaba mellett, hangsúlyozva a képviselő egyenességét, a helyi érdekek képviseletében és a térségi nyertes pályázatokban, fejlesztésekben betöltött szerepét. Támogatói azt is említették, „politikamentesen”, közvetlenük tudnak együttműködni a települések fejlődése érdekében.

– Korábbi megyei elnöki, majd országgyűlési képviselői munkám során igyekeztem jó emberi- és munkakapcsolatokat kialakítani és olyan munkát végezni, ami alkalmas arra, hogy a kormány politikáját helyi szinten is meg tudjuk jeleníteni. Úgy tűnik, ez működik és sok partnerre találtunk a térségben – fogalmazott Nagy Csaba.

A kampányidőszak tapasztalatairól is kérdeztük Nagy Csabát.

– Azt tapasztalhattuk, hogy az elvégzett közös munkának mindig megvan az eredménye, amit felkészületlenül, hangzatos politikai lózungokkal nem lehet felülírni, nem lehet lerombolni – állapította meg.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy a jövőre vonatkozóan mit tart a legfontosabbnak, a képviselő úgy fogalmazott, azt a munkát szeretné továbbra is folytatni Nyugat-Baranyában, amit az elmúlt időszakban is végzett.

74,52 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz (23:05)

74,52 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 54,45 százalék, ellenzéki összefogás: 33,72 százalék, Mi Hazánk: 6,40 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 83,35 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 88, ellenzéki összefogás 19. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 135 mandátum, ellenzéki összefogás: 57 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum.

Így állunk most Baranyában (23:04) - Itt követheti az eredményeket

BARANYA 01.

74,16 százalékos feldolgozottság

MELLÁR TAMÁS (Ellenzék) 15 309 (43,15%)

KŐVÁRI JÁNOS (FIDESZ-KDNP) 15 100 (42,56%)

BARANYA, 02.

86,17 százalékos feldolgozottság

DR. HOPPÁL PÉTER (FIDESZ-KDNP) 18 793 (45,50%)

SZAKÁCS LÁSZLÓ (Ellenzék) 16 483 (39,91%)

BARANYA, 03. számú

75,00 százalékos feldolgozottság

HARGITAI JÁNOS (FIDESZ-KDNP) 19 392 (60,95%)

SCHWARCZ-KIEFER PATRIK (ellenzék) 9 274 (29,15%)

BARANYA, 04. számú

82,14 százalékos feldolgozottság

NAGY CSABA (FIDESZ-KDNP) 23 490 (61,61%)

SZARKÁNDI LAJOSNÉ (Ellenzék) 10 794 (28,31%)

Így értékelt Hoppál Péter (22:44)

Orbán Viktor: hatalmas győzelmet arattunk (22:51)

Itt követheti a miniszterelnök beszédét.

Továbbra is követjük a frissülő baranyai eredményeket (22:50)

BARANYA 01.

68,54 százalékos feldolgozottság

MELLÁR TAMÁS (Ellenzék) 14 276 (43,18%)

KŐVÁRI JÁNOS (FIDESZ-KDNP) 14 095 (42,63%)

BARANYA, 02.

77,66 százalékos feldolgozottság

DR. HOPPÁL PÉTER (FIDESZ-KDNP) 16 534 (45,88%)

SZAKÁCS LÁSZLÓ (Ellenzék) 14 245 (39,53%)

BARANYA, 03. számú

69,59 százalékos feldolgozottság

HARGITAI JÁNOS (FIDESZ-KDNP) 17 731 (61,08%)

SCHWARCZ-KIEFER PATRIK (ellenzék) 8 405 (28,96%)

BARANYA, 04. számú

79,46 százalékos feldolgozottság

NAGY CSABA (FIDESZ-KDNP) 23 014 (61,44%)

SZARKÁNDI LAJOSNÉ (Ellenzék) 10 650 (28,43%)

67,29 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz (22:46)

67,29 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 54,85 százalék, ellenzéki összefogás: 33,36 százalék, Mi Hazánk: 6,44 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 78,05 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 87, ellenzéki összefogás 19. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, ellenzéki összefogás: 58 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum.

Forrás: Bukovszki Péter

Így állunk most Baranyában (22:33)

BARANYA 01.

66,29 százalékos feldolgozottság

MELLÁR TAMÁS (Ellenzék) 13 841 (43,20%)

KŐVÁRI JÁNOS (FIDESZ-KDNP) 13 689 (42,72%)

BARANYA, 02.

74,47 százalékos feldolgozottság

DR. HOPPÁL PÉTER (FIDESZ-KDNP) 15 929 (45,98%)

SZAKÁCS LÁSZLÓ (Ellenzék) 13 683 (39,50%)

BARANYA, 03.

67,57 százalékos feldolgozottság

HARGITAI JÁNOS (FIDESZ-KDNP) 17 311 (60,84%)

SCHWARCZ-KIEFER PATRIK (ellenzék) 8 303 (29,18%)

BARANYA, 04.

77,68 százalékos feldolgozottság

NAGY CSABA (FIDESZ-KDNP) 22 378 (61,72%)

SZARKÁNDI LAJOSNÉ (Ellenzék) 10 244 (28,25%)



Részeredmény érkezett a gyermekvédelmi népszavazás állásáról (22:35)

A szavazatok 16,49 százalékának összeszámlálása után a gyermekvédelmi kérdésekről rendezett országos népszavazáson a szavazatok megoszlásáról közölt adatot a Nemzeti Választási Iroda.

1. kérdés: Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?

Összes leadott szavazat: 616 013

Érvényes szavazatok száma: 354 013 (ez az összes választópolgár számának 29,99 százaléka)

- az IGEN szavazatok száma: 25 429 (7,18 százalék)

- a NEM szavazatok száma: 328 584 (92,82 százalék)

Érvénytelen szavazatok száma: 120 105

2. kérdés: Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?

Összes leadott szavazat: 616 013

Érvényes szavazatok száma: 350 299 (ez az összes választópolgár számának 29,68 százaléka)

- az IGEN szavazatok száma: 13 880 (3,96 százalék)

- a NEM szavazatok száma: 336 419 (96,04 százalék)

Érvénytelen szavazatok száma: 123 819

3. kérdés: Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?

Összes leadott szavazat: 616 013

Érvényes szavazatok száma: 349 294 (ez az összes választópolgár számának 29,59 százaléka)

- az IGEN szavazatok száma: 15 236 (4,36 százalék)

- a NEM szavazatok száma: 334 058 (95,64 százalék)

Érvénytelen szavazatok száma: 124 824

4. kérdés: Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?

Összes leadott szavazat: 615 876

Érvényes szavazatok száma: 348 943 (ez az összes választópolgár számának 29,57 százaléka)

- az IGEN szavazatok száma: 15 640 (4,48 százalék)

- a NEM szavazatok száma: 333 303 (95,52 százalék)

Érvénytelen szavazatok száma: 125 039



Az országos népszavazás érvényes, ha az összes választópolgár több mint fele érvényesen szavazott, és eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.

63,21 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz (22:27)

63,21 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 55,16 százalék, ellenzéki összefogás: 33,09 százalék, Mi Hazánk: 6,45 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 74,95 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 87, ellenzéki összefogás 19. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, ellenzéki összefogás: 58 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum.

Hamarosan megszólal Hoppál Péter (22:26)

A pécsi fideszes eredményváróra megérkezett Hoppál Péter, aki 2-es választókerületben vezet Szakács László előtt. Hamarosan sajtótájékoztatót tart, amelyet a bama.hu Facebook-oldalán élőben közvetítünk majd.

53,19 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz (22:29)



53,19 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 56,11 százalék, ellenzéki összefogás: 32,19 százalék, Mi Hazánk: 6,53 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 66,7 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 87, ellenzéki összefogás 19. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, ellenzéki összefogás: 58 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum.

Forrás: valasztas.hu

Nemzetközi megfigyelő: rendben zajlottak a választások (21:58)



– A jogállamiság kritériumait és a szabad titkos választások szabályait a legmesszebbmenően tiszteletben tartó választási rendszert tapasztaltunk – fogalmazott Jorge Buxadé. Az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) európai parlamenti frakciójának elnökségi tagját, a spanyol jobboldali Vox politikusát a Mathias Corvinus Collegium (MCC) a magyar választások apropóján szervezett eredményváró estjén a rendkívüli létszámú EBESZ-misszióról, illetve a magyar–ukrán határon szerzett tapasztalatairól is kérdezték.

43 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz (21:54)



43,26 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 57,22 százalék, ellenzéki összefogás: 31,25 százalék, Mi Hazánk: 6,56 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 57,58 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 88, ellenzéki összefogás 18. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, ellenzéki összefogás: 57 mandátum, Mi Hazánk: 8 mandátum.

Forrás: valasztas.hu

Közeledünk az 50%-os feldolgozottsághoz (21:50)

BARANYA 01.

46,07 százalékos feldolgozottság

MELLÁR TAMÁS (Ellenzék) 9 294 (43,19%)

KŐVÁRI JÁNOS (FIDESZ-KDNP) 9 216 (42,82%)

BARANYA, 02.

50 százalékos feldolgozottság

DR. HOPPÁL PÉTER (FIDESZ-KDNP) 10 072 (46,06%)

SZAKÁCS LÁSZLÓ (Ellenzék) 8 711 (39,84%)

BARANYA, 03. számú

45,95 százalékos feldolgozottság

HARGITAI JÁNOS (FIDESZ-KDNP) 10 771 (60,07%)

SCHWARCZ-KIEFER PATRIK (ellenzék) 5 288 (29,49%)

BARANYA, 04. számú

59,82 százalékos feldolgozottság

NAGY CSABA (FIDESZ-KDNP) 14 515 (62,72%)

SZARKÁNDI LAJOSNÉ (Ellenzék) 6 197 (26,78%)

Hódmezővásárhelyen egyértelműen Lázár János vezet (21:41)

A Csongrád megyei 4. választókerületben 74,31 százalékos feldolgozottság mellett Lázár János (Fidesz-KDNP) magabiztosan, 51,5 százalékkal (20 413 szavazattal) vezet az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter előtt, aki 40,37 százalékon (16 003 szavazat) áll.

Egyelőre fordított Mellár (21:37)

BARANYA 01.

37,08 százalékos feldolgozottság

MELLÁR TAMÁS (Ellenzék) 7 091 (42,91%)

KŐVÁRI JÁNOS (FIDESZ-KDNP) 7 029 (42,54%)

BARANYA, 02.

39,36 százalékos feldolgozottság

DR. HOPPÁL PÉTER (FIDESZ-KDNP) 7 547 (45,77%)

SZAKÁCS LÁSZLÓ (Ellenzék) 6 645 (40,30%)

BARANYA, 03. számú

42,57 százalékos feldolgozottság

HARGITAI JÁNOS (FIDESZ-KDNP) 9 963 (60,24%)

SCHWARCZ-KIEFER PATRIK (ellenzék) 4 838 (29,25%)

BARANYA, 04. számú

54,46 százalékos feldolgozottság

NAGY CSABA (FIDESZ-KDNP) 12 944 (62,88%)

SZARKÁNDI LAJOSNÉ (Ellenzék) 5 491 (26,67%)

28 százalékos feldolgozottságnál továbbra is nagyon vezet a Fidesz (21:30)

28,08 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya következő: Fidesz-KDNP 59,36 százalék, Ellenzéki Összefogás: 29,44 százalék, Mi Hazánk: 6,59 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma: 41,19 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP: 89, Ellenzéki összefogás: 17. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, ellenzéki összefogás: 57 mandátum, Mi Hazánk: 8 mandátum.

Forrás: valasztas.hu

Nem isznak előre a medve bőrére (21:24)

Egyelőre kevesen vannak a Fidesz eredményváróján, de néhányan óvatosan már pezsgőt is hoztak. Egyelőre mindenki vizet iszik és várja az eredményeket.

Jelenleg így állunk:

BARANYA 01.

28,09 százalékos feldolgozottság

KŐVÁRI JÁNOS (FIDESZ-KDNP) 5 280 (43,07%)

MELLÁR TAMÁS (Ellenzék) 5 216 (42,54%)

BARANYA, 02.

34,04 százalékos feldolgozottság

DR. HOPPÁL PÉTER (FIDESZ-KDNP) 6 197 (46,49%)

SZAKÁCS LÁSZLÓ (Ellenzék) 5 250 39,38%

BARANYA, 03. számú

37,84 százalékos feldolgozottság

HARGITAI JÁNOS (FIDESZ-KDNP) 8 381 (59,95%)

SCHWARCZ-KIEFER PATRIK (ellenzék) 4 110 (29,40%)

BARANYA, 04. számú

48,21 százalékos feldolgozottság

NAGY CSABA (FIDESZ-KDNP) 11 490 (62,62%)

SZARKÁNDI LAJOSNÉ (Ellenzé) 4 914 (26,78%)

Kétharmad közelében a Fidesz (21:16)

23 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya következő: Fidesz-KDNP 59,9 százalék, Ellenzéki Összefogás: 28,89 százalék, Mi Hazánk: 6,59 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma: 34,93 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP: 89, Ellenzéki összefogás: 17. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, Ellenzéki összefogás: 57 mandátum, Mi Hazánk: 8 mandátum.

Mind a négy Fidesz-jelölt vezet Baranyában (21:05)





Kővári János 10 százalékos feldolgozottságnál 44 százalékon áll, míg Mellár 40 százalékot küldött. Hoppál Péter 20 százalékos feldolgozottságnál 48 százalékon áll, Szakács László 37 százalékkal követi. Baranya 03-ban 27 százalékos feldolgozottságnál Hargitai János 60 százalék felett áll, míg a Baranya 4-ben Nagy Csaba vezet majdnem 63 százalékos eredménnyel.

BARANYA 01.

10,11 százalékos feldolgozottság

KŐVÁRI JÁNOS (FIDESZ-KDNP) 1 830 (44,60%)

MELLÁR TAMÁS (Ellenzék) 1 648 (40,17%)

BARANYA, 02.

27,66 százalékos feldolgozottság

DR. HOPPÁL PÉTER (FIDESZ-KDNP) 4 847 (47,03%)

SZAKÁCS LÁSZLÓ (Ellenzék) 3 996 (38,77%)

BARANYA, 03. számú

33,11 százalékos feldolgozottság

HARGITAI JÁNOS (FIDESZ-KDNP) 5 273 (60,24%)

SCHWARCZ-KIEFER PATRIK (ellenzék) 3 357 (28,98%)

BARANYA, 04. számú

41,96 százalékos feldolgozottság

NAGY CSABA (FIDESZ-KDNP) 9 602 (62,99%)

SZARKÁNDI LAJOSNÉ (Ellenzé) 4 077 (26,75%)

Kiderül, miből főznek majd (20:55)

– Egy pályán játszom Kubatovval és Gyurcsánnyal” – mondta lapunknak a Kétfarkú Kutya Párt baranyai aktivistája, Pincehelyi Zita. A mondatot segített is értelmezni, mint kiderült, a két politikus a saját pártja listáján a nyolcadik helyen szerepel, és a kutyapárt aktivistája is a nyolcadik helyen van a saját pártjának a listáján. Így mint mondta, horizontálisan egy pályán vannak.



És milyen eredményt várnak? Összeadtak, szoroztak, kivontak és osztottak, és ha a jósgömb is jól mutatja az eredményt, akár négy-öt kutyapárti politikus is vidíthatja az Országgyűlés komor falait.



Arra is rákérdeztünk, milyen terveik vannak.



– Meg kell várnunk a választás végét. Abból főzünk majd, ami összejön – tette hozzá Pincehelyi Zita, aki azért azt megerősítette, hogy buszmegállók épülnek még a városban és Baranyában.

Lassan érkeznek a pártok az eredményváróra (20:26)

Vajszlón három román állampolgár is megpróbálta leadni szavazatát. Nem sikerült.

Megkezdték a levélszavazatok felbontását (20:05)

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) vasárnap este 7 órakor megkezdte az országgyűlési választásra és a népszavazásra hozzájuk érkezett csaknem 140 ezer levélszavazat felbontását és a szavazólapok szkennelését. Szkennelésre - a kézi számolást megelőzően - azért van szükség, hogy a levélszavazatok előzetes eredményét gyorsan közölni tudják. Az NVI összesen 456 ezer levélben szavazót vett fel a névjegyzékbe.

Az NVI hétfőtől a beérkező levélcsomagok külső borítékját bontotta fel, és ellenőrizte a szavazási iratok érvényességét, de a szavazatot tartalmazó, lezárt borítékok felbontásával meg kellett várniuk a vasárnap este 7 órát. Az NVI munkatársai először felbontják a levélszavazatok kis borítékait, majd szétválogatják az országgyűlési választás és a népszavazás szavazólapjait. Ezt követően kezdik meg a szavazatok szkennelését, majd kétszer kézzel is átszámolják a voksokat.

Vasárnap reggelig 225 ezer levélszavazatot adtak le az arra jogosultak, az NVI vasárnap reggelig 140 ezer érvényes szavazási iratot regisztrált.

Gulyás Gergely: egy ilyen magas választási részvétel a demokrácia győzelme

A Miniszterelnökség vezetője mindenkinek köszönetet mondott, aki élt az állampolgári jogával. Hozzátette: közel 100 ezer aktivista vett részt a kormánypártok mellett - erről bővebben itt olvashat.

A választásról, és a korábbi híreinkről itt olvashat. Ebben a cikkben követtük napközben az eredményeket!