A Jobbik, az MSZP, a Párbeszéd, a DK, a Momentum és az LMP alkotta azt az összefogást, amelynek Pécsen is az volt a célja, hogy leváltsák a Fidesz–KDNP jelöltjeit. Az országos bukásuk mellett a pécsi számok is meglehetősen árulkodóak.

Sokat hozott a Fidesz

Négy éve a parlamenti választáson a Komlót is felölelő pécsi 2-es választókerületben Hoppál Péterrel szemben jobbikos, DK-s, LMP-s és momentumos politikus is indult. Akkor a fideszes képviselőre 21.471-en voksoltak. Az MSZP nem indított jelöltet, Hoppál ellenfelei közül a legtöbb szavazatot a jobbikos Gyimesi Gábor kapta (11.858-at), őt követte a DK-s Nagy Ferenc a rá leadott 11.160 vokssal. De még az LMP-s Hohn Krisztina is 4889 szimpatizánst tudott maga mellé állítani, és a momentumos Körömi Attila neve mellett is szerepelt még 1039 tollvonás. Tehát az egyesült ellenzék arra számíthatott, hogy 2022-ben, összeadva a voksokat, nagyjából 29.000 szavazóval lesöprik a Fideszt.

Azonban ez nemhogy nem jött össze, még Hoppál ért el többletszavazatot. Ráadásul a pécsi szavazóköröket is hozta, ami a brutális, a városháza félrenézésével folytatott sajtóhadjárat, köztéri plakátrongálás ellenére is jelentős eredmény.

Felmerülhetne, hogy a Mi Hazánk vitt el sok voksot a baloldaltól, színre lépésük azonban csak 2690 szavazatot jelentett, ők minden bizonnyal a Jobbik egykori támogatói közül kerültek ki.

Itt is bukott a baloldal

Hiába minden baloldali városvezetői igyekezet, a 2018-ban az MSZP-s visszalépés után „papíron” függetlenként induló, majd pedig a Magyar Szocialista Párt és Párbeszéd frakciójában helyet foglaló Mellár Tamás is csupán hajszállal tudta megelőzni a 2022-es választáson Kővári Jánost, a Fidesz–KDNP jelöltjét. Kővárit a közpénzekből fizetett városi sportcég, a PSN Zrt. vezérének a sajtója bombázta és gyalázta hetekig, és szintén több száz plakátját törték össze baloldali aktivisták Pécsen.

Bár a levélszavazatokra még várni kell, annyi már látható, hogy Kővári János biztosan tudta hozni a négy évvel ezelőtti eredményt a 20.671 szavazattal, míg Mellár közel 1000 választópolgárt elveszített. Ennél is beszédesebb, hogy a 2018-ban a Fogarasi Gábor (Jobbik) által megszerzett 7887, az LMP-s Keresztes Lászlóra leadott 3057 és a momentumos Nemes Balázsnak szánt 1011 voks eltűnt, hiszen akkor több mint 10.000 szavazattal kellett volna nyernie Mellár Tamásnak, ám csupán vékonyka előnyt szerzett meg. Ebben a kerületben a Mi Hazánk jelöltje 2657 voksot kapott.