[caption id="" align="alignleft" width="266"] Már csak harminc ilyen veszélyes 412-es Ikarus-busz fut a főváros útjain. Igaz, azok bármikor kigyulladhatnak.

[/caption]A BKV ígéri, november 30-ig befejezi a gyúlékony buszok tűzbiztonsági átalakítását. Alacsony padlósként mutatták be az utazóközönségnek az Ikarus 412-est. Üzembe helyezésük után azonban sorozatos kigyulladásukkal váltak ismertté.

A BKV-hoz két ütemben összesen százhúsz darab érkezett belőlük. Az 1999-ben forgalomba helyezett hatvan buszról hamarosan kiderült, a motor túlhevülhet, a keletkező tűz átterjedhet az utastérre. Az Ikarus a második sorozat ötven járművét már átalakítva adta át 2001-ben. Szellőzőmotorokat, légáramlást segítő felületeket helyeztek el, a sofőrállásba több ellenőrző berendezést szereltek fel. Ettől függetlenül az első sorozat járműveit a BKV-nak saját költségén kell átalakítania.

Idén januárra beszerezték a tűzbiztossá tett buszok forgalomba helyezéséhez szükséges összes hatósági engedélyt. Így szeptember végéig a buszok felét tudták átalakítani. Kerámiaszálas szigetelőanyagot használtak, tűzfogó falat építettek a motortérbe, hőszigetelték a kipufogódobot, hőállóbb csöveket használtak. Harminc 412-es azonban még eredeti állapotában közlekedik, de a BKV állítja, minden reggel tűzbiztonsági szempontból is ellenőrzik őket. A szerelőakna után külön vizsgálják az összes csövet és kábelt, korábban ezek szakadása okozta a

tüzeket.

Az Ikarus biztonsági változtatásai nem érik el azt a szintet, amelyet a BKV megvalósít. Lényeges különbség, hogy a gyártó az újabb sorozatba sem épített tűzfogó falat az utas- és a motortér közé. Eddig még nem döntöttek arról, hogy ezeken is elvégezzék-e a BKV tűzbiztonsági módosításait, amelyek teljeskörűen garantálják az utasok védelmét.

Inkább csak füstölt a tegnapi villamos A tegnapi villamostűznek nagyobb volt a füstje, mint a lángja. Balog Andrástól, a BKV járműműszaki főmérnökétől megtudtuk, a Tátra villamos motortengelyt fékező berendezése húzott be. Ez okozta a füstöt. A fék elvileg öt kilométeres sebesség alatt lép működésbe, s legfőbb feladata, hogy megállásnál megtartsa a villamost. A menet közbeni folyamatos súrlódástól a tengely áttüzesedett és füstölni kezdett. Tűzről pedig túlzás beszélni, mert itt semmi nincs, ami meggyulladhatna. A vezető, miután észlelte a füstöt, leszállította az utasokat, hívta a tűzoltókat, majd az oltóberendezéssel lehűtötte a tengelyt. A kiérkező lánglovagoknak már semmi dolguk nem akadt.