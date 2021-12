A Főkert is arra kéri a lakosságot, sózás helyett frissen kotorják el a havat a járdáról. Kocsiss László igazgató azt mondja, még így is több év is eltelik, mire megáll a fapusztulás. A talajban lévő sónak ugyanis fel kell hígulnia. Hogy elősegítsék ezt a folyamatot, 1100 fa tövében kicserélték a talaj felső rétegét.