Csütörtökön többórás napsütés várható

Reggel, délelőtt még inkább csak az Alpokalján, majd a délután folyamán a nyugati és északi megyékben, késő délutántól egyre inkább csak az ország középső harmadában, negyedében lehetnek záporok, zivatarok.

Az északira forduló szél eleinte a Nyugat-Dunántúlon, délután már a keleti megyékben is megerősödik, a Bodrogközben és környékén viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet kora délután 25 és 31 között valószínű, de Sopronban kissé hűvösebb is lehet. Késő estére 16 és 21 fok közé hűl le a levegő.