Esős, borús lesz a csütörtök

Sok helyen a 10 fokot is meghaladja majd a hőmérséklet, de esernyőre szükség lesz.

Csütörtök hajnalra szinte az egész ország fölött beborult és több helyen is eleredt az eső. Délelőtt is sokfelé számíthatunk esőre, ami a Dunántúlon és a főváros környékén havas esővé alakulhat, a magasabban fekvő helyeken havazás is lehet. Reggel 3 és 8 fok közé hűl a levegő hőmérséklete.

Napközben több felé megerősödik a szél. Eső, zápor – néhol esetleg zivatar – a nap folyamán több alkalommal is kialakulhat, délután a Kőszegi-hegységben, illetve a Bakony magasabb csúcsain az esőt havas eső, havazás is felválthatja. A csúcshőmérsékletek délkeleten 10 és 12, míg másutt többnyire 5 és 10 fok között alakulnak.