Sok lesz a napsütés csütörtökön

Geresdlak / 10 perce

Régi hagyománya van Magyarországon és Baranyában is, hogy május elején a legények májusfát állítottak a leányok részére. Ezt a szokást a járványhelyzet sem tudta felülírni, most is több városban, faluban felállították a májusfát, amelyekre színes szalagok kerültek. Geresdlakon egy rendhagyó faállításra került sor.