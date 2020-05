Baranyában több helyen jég is esett kedden

Záporok, zivatarok színesítették a keddi időjárást.

A fölénk telepedő hidegörvény ma is berobbantotta a légkört hazánk fölött – írta az időkép.hu. Sokfelé alakultak ki kisebb-nagyobb záporok, zivatarok Baranyában is. Az intenzívebb cellákat jégeső, túlnyomóan borsó nagyságú, melyből egyes helyeken nagyobb mennyiség is összegyűlt egy-egy zivatar után. Olvasóink jelentették, hogy Pécsett is volt olyan városrész, ahol jég is jött az esti gyors záporral.

Remeterét és Mandulás között borsó nagyságú jég esett öt percen át este hét óra után.

Olvasónk, László videót is küldött Bogdásáról, ott a délutáni órákban volt jelentősebb mennyiségű jég.

Szerdán nagy területű csapadékra nem kell számítani, de a Duna vonalában és attól keletre elszórtan futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Nyugaton, északnyugaton sokat süthet a nap. Az élénk, erős északias szélben 19-24 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet.