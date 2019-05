Hatalmas felhőszakadás zúdult Pécsre, víz alá kerültek az utak

Több olvasónk is arról számolt be, hogy nehezen lehetett közlekedni a csúcsforgalomban Pécsett szerda délután. Ömlött a víz az utakra.

Monszunszerű eső áztatta a baranyai megyeszékhelyet szerdán délután, épp akkor, amikor a legtöbb embernek véget ért a munkaideje. A csúcsidőszakban az amúgy is zsúfolt utakon hatalmas vízátfolyások nehezítették a közlekedést. Többek között a Mártírok útján, a Rét utcában, a Kolozsvár utcában áll a víz, de a Nagy Lajos király úton is alvázig ér, ért a víz több helyen. A PécsMa.hu pedig a Király utcai állapotokat is megmutatta, ott sem volt rózsás a helyzet – mint ahogy az a nagyobb esők után már nem először fordult elő.

A megyében is vannak útszakaszok, ahol szintén elkél az óvatosság. Harkánynál Pécs felé a Tenkes-hegy lábánál ömlött az esővíz, Túronynál szintén gondokat okozott a közlekedésben.

Mint Sárkány Sándortól, a katasztrófavédelem sajtószóvivőjétől megtudtuk, a viharral kapcsolatban két esetben kellett vonulniuk. Siklóson faágat tört le a szél, amely egy benzinkút fölé lógott, ott bizony előkerült a láncfűrész. Bicsérden villám csapott egy elhagyatott házba a vasút mellett, mely aztán ki is gyulladt, ott az eső mellett a lánglovagok munkájára is szükség volt.

A körülbelül egy órán át tartó esőben több mint 12 milliméter csapadék hullott le Pécsett az Időkép.hu egyik mérője szerint.

