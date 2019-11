Ködös reggelre ébredhettünk ma Pécsen.

Több olvasónk is arról számolt be, hogy a köd nehezítette a közlekedést megyénkben. A Komlói úton például lépésben közlekedtek az autók, majd Árpádtetőn már napsütés várta az autósokat. Még a délelőtti órákban is tartotta magát néhány helyen a sűrű köd, ám a nap egyre inkább teret nyert.

Nézze meg, hogy a Tettyén milyen látvány fogadta munkatársunkat!

A tv-torony webkamerája a következő képet rögzítette délelőtt tíz óra után:

Felszakadozik a felhőzet

A felhőátvonulások mellett rövidebb-hosszabb napos időszakok is lesznek pénteken, elszórtan kell számítani záporokra, az ország déli felében zivatarok is kialakulhatnak. A délnyugati, nyugati szelet élénk, északon helyenként erős széllökések is kísérik. A hőmérséklet kora délután 10 és 15, késő este 3 és 8 fok között alakul.