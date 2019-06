Leszakadt az ég Pécsen, borsónyi jégdarabok hulltak

Pécset is elérte a beígért felhőszakadás, borsónyi jégdarabok kíséretében ömlött a víz a városban.

Érezhető felfrissülést hozott a városba a vasárnap délután megérkezett felhőszakadás, amit heves széllökések és borsónyi nagyságú jégdarabok kísértek. Rövid idő alatt közel tíz-tizenöt fokot esett a hőmérséklet.

Íme egy felvétel a pécsi Lenke utcából:

A katasztrófavédelem szakembereinek közvetlenül is be kellett avatkozniuk: a 6-os út vasasi elágazójánál fa dőlt az útra és félpályás lezárás mellett zajlott az elhárítás, ugyanúgy, ahogy Komlón is, amikor kidőlt fa okozott problémát a közlekedésben.

De nem csupán a megyeszékhelyet árasztotta el az özönvíz. Komlói olvasónk, Ferenc videóján is jól látszik, hogy a bányászvárosban is méretes jégdarabok hullottak az égből.

Egy másik olvasónk, Zsolti nagyobb jégdarabokkal szembesült:

És ő is felvette az égi áldást:

Az Országos Meteorológiai Szolgálat korábban riasztást adott zivatarokra és felhőszakadásra, előbb egy Délnyugat-északkeleti tengely mentén (Dél-Dunántúl, Dunántúl keleti része, középső országrész, Észak-Magyarország). A későbbiekben délután, este a zivatarok várhatóan átterjednek más országrészek irányába (Alföld délkeleti része, illetve északnyugat) is.

Jó hír, hogy a szakemberek szerint a következő napokban már nem kell kánikulára számítani, a napi hőmérsékletek visszaállnak az ilyenkor szokásos értékekre. Az OMSZ szerint a jövő héten változékonyabb lesz az időjárás, mert a napsütés mellett zivatarokra is készülni kell. Ezzel együtt jellemzően 25-30 fok körül alakulnak a maximumok.