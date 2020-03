Március végén érkezett meg a télre várt havazás, estére bedurvult a hó

A havazás, amire egész télen vártunk, március végén jött el. Amíg múlt héten még a kora nyárias időt élvezhettünk, hétfőn már a hószállingózást csodálhattuk a lakásunk ablakából. Komoly havazást ígértek, tizenöt centiméteres hótakarót, de ebből hétfő délután még nem sok minden látszott. A reggel kimondottan naposan indult, délelőtt azonban időnként már kezdett megnövekedni a felhőzet, hosszabb-rövidebb ideig még a hó is szállingózott. Fehér lepel borította a megyeszékhely utcáit, de a vékony hótakaró nem bizonyult tartósnak, szinte azonnal el is olvadt. A Biokom Nkft. munkatársai természetesen azért hétfő délután elkezdték az utak síkosságmentesítését. A társaság a mentőbejárók és kórházak területeinek hótól és jégtől való megtisztítására fokozott figyelmet fordított.

A Mecseken sem volt más a helyzet, egyik kollégáink beszámolója szerint, ott is csak porhó borította eleinte a tavasz hírnökének számító medvehagymát hétfő délelőtt. Később aztán a Misina-tetőn és a Dömörkapunál a fákon és a bokrokon már megmaradt a hó, de amikor fent jártunk, az aszfalt még fekete volt. Késő délután, estefelé azonban már vastagabb felhőzet érkezett, így a havazás is kitartóbb lett, amit ráadásul erős szél kísért.

Pécs és Mánfa között például arról kaptunk hírt, hogy kisebb közlekedési káosz alakult ki, amikor elkezdődött megmaradni a hó az úton is. Buszok és kamionok is elakadtak több olvasónk beszámolója szerint.

Pécsett is estére fordult rosszabbra a helyzet. A Zsolnay-szobornál fél kilenckor még nem járt hókotró, mint látszik olvasónk képén.

Komlón kora este így nézett ki a hó, olvasónk, Ferenc küldte:

Amennyiben van képe, vagy híre az utakról, akkor azt küldje el nekünk ide!

Még akár az ígért tizenöt centiméter is összejöhet, hiszen az előrejelzések szerint a hóesés kedden folytatódik, sőt még szerdán és csütörtökön is számíthatunk csapadékra. A márciusi tavasz azonban nem tart sokáig, péntektől visszatér a tavasz olyannyira, hogy szombaton és vasárnap már ismét húsz fok körüli csúcshőmérsékletre számíthatunk.

Káros most a fagy

A havazással együtt a fagypont alatti hőmérsékletek is visszatértek, hétfő hajnalban több helyen mértek mínusz 4-5 fok körüli hőmérsékletet. A hirtelen lehűlés azonban rosszkor jött, hiszen szinte minden most kezdett el virágozni. A kertekben aranyeső és nárcisz virágzik, de több gyümölcsfa is teljes pompájában mutatja már magát. A fagykárokkal szemben nehéz védekezni, és ebből a szempontból most a sárgabarack- és mandulafák a legveszélyeztetettebbek.