A mediterrán épület komplexum mind méreteit, mind adottságait tekintve lenyűgöző. Az önfenntartó luxus ingatlan extrái sem akármilyenek! Íme egy, a helyi ingatlan kínálaton belül is egyedülállóan exkluzív ajánlat!

Forrás: Ingatlanbazar.hu

“Szeretnénk eladni,egy 2002-ben épült Mediterrán stílusú, gyönyörű panorámával rendelkező, zöldövezeti környezetben elhelyezkedő OTTHON-t. Az épület komplexum SAJÁT MAGÁT tartja fenn, köszönhetően a napelemeknek és egy 117 méter mélyen lévő fúrt kútnak amely szolgáltatja vizet. Ez a Mediterrán stílusú épületegyüttes különleges adottságokkal bír, melyeket az alábbiakban igyekszünk Önnek bemutatni. [...]

A főépület összterülete 480 m2,mely a 2 torony kivételével, egy szinten helyezkedik el. Itt kapott helyet az óriási nappali-étkezővel és 2 konyhával, melyeket annak megfelelően lehet használni, hogy mekkora létszámú a család. A ház nyugati felén kapott helyet 3 db hálószoba és egy tágas méretű fürdőszoba is. Igazi jellegzetessége a mediterrán stílusnak, a főépület két tornya, melyek 2-2 szobás + fürdőszobás lakrészt foglalnak magukban, és a déli fekvésű erkélyeiről csodálatos panorámát láthatunk a nap bármelyik szakában.

Az idei év projektje egy tagadhatatlanul luxus kategóriájú terasz kialakítása volt, melynek fő funkciója a nagy méretű jakuzzi és a kényelmes kanapék elhelyezése volt. Így még több lehetőség adódik nagy család vagy baráti társaság fogadására is. A főépület mögött helyezkedik el, egy több autó befogadására alkalmas fedett beálló, vagy kerti parti esetén grillteraszként funkcionáló építmény. Mindemellett egy grillező és bográcsozó terület is kialakításra került. A vendégház, az udvar azon részén lett megépítve, ahol kellő távolságra van a főépülettől. Méreteit tekintve ideális állandó lakhatásra is, mert 2 állásos garázs, 2 tágas hálószoba, kényelmes méretű fürdőszoba és egy amerikai stílusú konyha-nappali-étkező lett benne kialakítva. Fűtése gáz-cirkó, mely padlófűtés és radiátorok kombinációja.

Istállók és extrák

A komplexumhoz tartozik még egy 1500 m2-es istálló, amelyben egy 100 m2-es külön lakrész lett kialakítva az ott dolgozók számára. A lakrészben konyha+nappali, 2 szoba, egy zuhanyzós fürdőszoba és egy vizesblokk található. Az istállóban 28 boksz áll rendelkezésre, illetve egy, külön a csikók számára kialakított boksz + egy fedeles lovarda rész. Ezen kívül megtalálható az istálló közvetlen közelében egy jártató gép is. A kertben számos mediterrán növény, különleges fenyő, juhar található, amelyek igazi toszkán hangulatot adnak és a területet kőkerítés veszi körül. A komplexum SAJÁT MAGÁT tartja fenn. A napelemek mellett egy 117 méter mélyen lévő fúrt kút szolgáltatja a vizet. Komfort érzetet növel a fedett úszómedence, a főépületben kiépített központi klíma rendszer, a biztonságtechnikai eszközök és a területhez igénylehető vadászati jog.[...]”

