Az Orfű közeli Lipóc Tanya egy ideje már fellelhető a helyi ingatlanpiac kínálatában. A fantasztikus táj és a lenyűgöző méretek mellett a részletek is izgalmasak. A most kiszúrt hirdetésből pedig két fontos részlet is kiderül!

“Eladó Baranya megyében, Pécstől mindössze 15 km-re, Orfű külterületén, Orfű és Abaliget közötti részen egy több, mint 3,1 hektáros területen (összesen: 31.165 m2), csodaszép természeti környezetben fekvő lovastanya. Zöldövezeti elhelyezkedése mellett jó infrastruktúrával rendelkező terület. Jó levegőjű, gyönyörű környezetben található. Az ingatlan 1995-ben épült, amelyet folyamatosan fejlesztettek - panzió, étterem, lovarda, gazdasági épületek és a területen önálló családi ház is található. FONTOS! A lovasfarm kizárólag a hozzátartozó családi házzal együtt eladó - M214729! A kettő együtt 750.000.000 Ft FONTOS! A tulajdonos csakis az összes vállalt rendezvény lebonyolítása után válik meg az ingatlanoktól, tehát azok birtokbaadása mindezek után történik!!!

24 szoba

45 férőhelyes étterem,

146 fős különterem (konferenciák, csapatépítők, esküvők rendezésére),

50 fős zárt terasz,

70 fős nyári étterem rész,

80-90 fő részére alkalmas nyitott rész.

A hatalmas területen található panzió-étterem, melynek földszintjén konferencia terem, apartmanok lent és tetőtérben is, alagsorában közösségi helyiségek, kondi terem, fallabda, darts, csocsó, ping-pong, szauna stb. Kültéren szabadtéri kemence - malacsütő, látványkonyha, sörcsap, grillező, gyerekeknek játszótér, nyári étterem rész, kültéri sakk, tekepálya, lovas pálya, díjugrató pálya, gokart pálya, go-fánk pálya, medence, kerékpárok, erdei védőhálós kötélpálya, futball pálya, felfújható ugráló domb, póni jártató és saját halastó is helyet kapott. Mindenki megtalálja számítását - kedvére válogathat!

A panziótól keleti irányban a központi istálló épületben 18 bokszos lóistálló, a hozzá tartozó kiszolgáló részekkel kapott helyett. 18 férőhelyes állásos istálló is található. Terménytároló épület, tetőterében személyzeti pihenő szobákkal lett kialakítva. Másik épületrészben személyzeti öltöző rész, önálló épületben tágas szénatároló, mellette egy nyitott és fedett lovaskocsi tároló, illetve egy kisebb fedeles lovarda rész is található. A lovakon kívül, megtalálható jónéhány más háziállat is tanyán. Állatsimogató is várja a gyerekeket. Nyaranta lovas tábort tartanak a gyerekek nagy örömére.[...]”

