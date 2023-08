A pécsi ingatlanhirdetések között találtunk egy olyan lakást, amely nemcsak minden igényt kiszolgál, de csendes környéken is van. A tulajdonos láthatóan jó ízléssel van megáldva, ugyanis minden helyiség átgondoltan van berendezve, ráadásul, ha csak befektetésnek venné, egy évig nem is kell keresnie bérlőt. A beépített bútorok és gépek a vételár részét képzik, de ha más kiegészítőkre is igényt tartana, meg lehet állapodni róla. Remek lehetőség, ne szalassza el!

„A Köztársaság tér közvetlen közelében, a Semmelweis-Marosvásárhely utca sarkán, tulajdonostól eladó nagyon csendes, napfényes, tágas, első emeleti teraszos polgári lakás. Az ingatlan 73 m2 (65 m2 hasznos alapterület + terasz + beépített szekrények + hangszigetelt falszakasz + wc) területű, melyhez tartozik egy önálló, 5 m2-es udvari tároló is. A lakás csendes wifi-s Gree klímával és Multialarmhoz távfelügyelettel bekötött riasztóval felszerelt, komfortos meleg érzetet padlófűtés nyújtja, számlákkal igazolhatóan alacsony rezsi költség mellett.

A lakás áll egy tágas hallból, nagy konyha-étkező-nappaliból, két hálóból, továbbá külön helyiségben lévő wc-ből és fürdőszobából. A fürdőben és a gyermek hálóban álmennyezet került kialakításra, a többi helyiségben a belmagasság körülbelül 3 méter. A lakás több helyiségében asztalos által készített egyedi tervezésű beépített szekrények találhatóak (gardróbszekrény, fürdőszobai szekrény, cipős szekrény és fogas, előtéri beépített szekrény, wc-ben lévő beépített szekrény, konyhabútor). A meghirdetett ár tartalmazza valamennyi beépített konyhai gépet (Zanussi elektromos sütő és főzőlap, Whirlpool mosogatógép, Candy szagelszívó), valamint igény szerint tartalmazza a Zanussi hűtőszekrényt, a mennyezeti csillárokat és lámpákat, dekoratív karnisokat függönyökkel. Az ingatlan – a gépészetet is beleértve - teljeskörűen felújított (víz-, gáz-, villany vezetékek, fűtés, műanyag nyílászárók, teljes aljzat, burkolatok, fűrdő, wc, konyha). A fűtést és a meleg vizet kiváló hatékonyságú Westen gázkazán biztosítja. A padlófűtést egy hálóban radiátor és a fürdőben törülköző szárító radiátor egészíti ki. A lakás szomszéd lakással határos válaszfala hangszigeteléssel borított. A konyhai szagelszívó kimenete a lakásból ténylegesen is kivezetésre került. A lakás Pécs belvárosának egyik legcsendesebb részén, családbarát környezetben található. A közvetlen közelben bölcsődék, óvodák, iskolák, gyermek- és felnőtt háziorvos, valamint egy nagy játszótér és park is található.

Az ingatlant lehetőség szerint körülbelül egy évre visszabérelnénk, amennyiben ennek részleteiről az új tulajdonossal meg tudunk állapodni, azonban ez nem feltétele az adásvételnek. A lakás tehermentes.[...]”

Forrás: Ingatlanbazár

