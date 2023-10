Ha van 250 millió forintja, akkor most saját toronyszobája is lehet! A Baranya megyei ingatlanpiaci kínálatban találtuk ezt a patinás, 1880-ban épült villát, amit mostanra teljesen felújítottak, így a modernkori igényeknek is tökéletes megfelel és tökéletes panoráma jár hozzá.

“Pécs Belváros felett, szép panorámás,patinás Villa eladó. 1880-ban épült és néhány éve teljes körűen felújították. 2 lakószint ,külön bejáratú. Tetőtér részben beépített. 3 garázs, illetve udvari beállóhelyek is rendelkezésre állnak az ősfás, parkosított telken. Az ingatlan könnyen megközelíthető . Iár.: 250Mft [...]”

