Ezek a pergolák a környezet felesleges károsítása nélkül, esővédőként működnek és lehetővé teszik a túl meleg levegő szellőzését és az árnyékolás szabályozását is. Ehhez a különleges tulajdonságokkal bíró ingatlanhoz, a számtalan extrán kívül tartozik egy ilyen típusú pergola, ami alatt még egy jakuzzit is találunk. A kert csodásan rendezett, megkockáztatjuk, hogy itt még a fűszálakat is fésülik.

“Különleges adottságokkal rendelkező ingatlant kínálok az Ormánság központjában egy nyugodt kisvárosban Sellyén! Az épület 2020-ban teljes körű, részletekbe menő felújításon esett át a tulajdonos kifinomult ízlése szerint. A 95 m2-es az igényeket minden tekintetben kielégítő lakóház, garázs, háztartási és wellness lehetőségeket kínáló ( szauna,szolárium) helyiség is található. Az ingatlan amerikai konyha nappali+ 2 hálószoba kialakítású, vegyes szerkezetű, magas tetős, terrán cserépfedésű. A szobákat szalagparketta, míg a vizes helyiségeket kerámia burkolja. A nyílászárók műanyagok, hőszigetelt üvegezéssel készültek és alumínium redőnnyel rendelkeznek. Az ingatlan fűtését gázkazán biztosítja, radiátoros hőleadással.A felújítás során nagy figyelmet szenteltek az igényes anyagok és berendezések kiválasztására. A telek 700 m2, körbekerített, parkosított és helyet kapott egy bioklimatikus exkluzív kerti pergola jakuzzival. Ha felkeltettem érdeklődését és megtekintené az ingatlant a részletekért keressen bizalommal.”

