A téglaszerkezetű ingatlant a páléi szőlőhegyen kínálják eladásra. Jellegéből adódóan egyedülálló lehetőség, ha nyugodt helyen keres hosszú távú befektetést. Akár bort is készíthet, saját gazdaságot is működtethet, vagy egyszerűen csak élvezheti a természet közelségét és a saját termesztésből készült finomságokat. És még a panoráma is feledhetetlen!

“Eladó egy gyönyörű, tégla szerkezetű, présház! Sásdon a Paléi szőlőhegyen. Szépen gondozott szőlő ültetvénnyel büszkélkedik.. Az ingatlan jellegéből adódóan egyedülálló lehetőséget nyújt mindazok számára, akik egy csendes, nyugodt helyre vágynak, távol a város zajától, mégis olyan értékes beruházásra, amely hosszú távon megőrzi értékét.

Forrás: ingatlanbazár.hu

Az ingatlan belépéskor egyből a jó fényviszonyokkal megáldott terek fogadják a látogatót. A tégla szerkezet kiváló hőszigetelést biztosít, így a présház télen meleg, nyáron pedig kellemesen hűvös marad. Az épület alapja szilárd, ami lehetővé teszi az esetleges átalakításokat, felújításokat a jövőben.

A szőlő ültetvény nem csupán a présház környezetét teszi különlegessé, de lehetőséget kínál a saját bor készítésére is. Ez a tulajdonság teszi az ingatlant tökéletes választássá azok számára, akik szeretnének egy kis saját gazdaságot működtetni, vagy egyszerűen csak élvezni a természettel való közelséget és a saját terményből készült finomságokat.A téglával kirakott borospince külön különlegesség.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket, akik szeretnének részesei lenni ennek a békés, természet közeli életnek. A présház megvételével nem csupán egy ingatlant vásárol, hanem egy új életstílust, ahol a nyugalom és a természetes életmód kéz a kézben jár. Ne hagyja ki ezt az egyedülálló lehetőséget, és lépjen kapcsolatba velünk még ma az ingatlan megtekintése és további részletekért!

Gyönyörű panorámás kilátással!”

