Ingatlanajánló 1 órája

Gyönyörűség Kozármislenyben: minimál, passzív és medencéje is van

Most az ára is alacsonyabb lett a 82%-os készültségű, kétszintes passzív háznak. Mivel a gipszkarton falak még nem készültek el, így saját kényére-kedvére formálhatja az ingatlant, sőt, akár két generációra is szabhatja. Ha túl soknak találja a 334 m2-t, társasházként, teljesen elszeparáltan akár két teljes család részére is átalakítható.

Bama.hu Bama.hu

ÁRCSÖKKENÉS!!! Kozármislenyben, csendes környezetben, 82%-os készültségi fokú, összesen 334 m2-es, kétszintes PASSZÍV HÁZ eladó! A családi ház tulajdonságai: - A+ energetikai besorolás (Ep= 64,94 kWh/m2a) - Thermo-block (Rhinocell 40) falazat - 3 rétegű, minőségi nyílászárók - magastető, cserépfedéssel - HŐSZIVATTYÚS PADLÓFŰTÉS a ház teljes területén - melegvíz-ellátárásól szintén a hőszivattyú fog gondoskodni HMV tárolóval - mindkét szinten hővisszanyerős szellőztetés előkészítve - az alsó szinten található WELLNESS RÉSZLEG 7x3 méteres medencéjének fűtése is külön hőszivattyúról valósul meg, betáplálása H tarifával - loggia és terasz, összesen 41 m2 - 890 m2-es telek, hasznos fűtött alapterület: 255 m2 - teljes energiaigény téli hónapokban 30-40 ezer Ft, napelem felszerelésével 0 Ft. A gipszkarton falazatok még nem kerültek megépítésre, így a vevő a meglévő tervekre alapozva, elképzelése szerint alakíthatja ki leendő otthonát. Méretéből adódóan a házat akár két generációs családnak is ajánlom. Igény esetén két család teljesen elszeparált életterének is megfelelhet, társasházzá is nyilvánítható. Irányár: 135 milló Ft (jelenlegi állapotban)

A ház befejezéséhez kivitelező rendelkezésre áll.

Az ingatlanba egy lakás beszámítása lehetséges.

További kérdéseivel keressen bizalommal!. További remek lehetőségekért keresse az ingatlanbazar.hu oldalát! A hirdetést eredeti formájában közöljük.