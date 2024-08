Gondolt már arra, hogy saját halastava legyen? Mit szólna rögtön kettőhöz? Ennek a napelemes, okosotthon rendszerrel felszerelt ingatlanhoz ráadásul csodás télikert is tartozik, ami szerves részét képezi az emeleti szintnek és a tó fölé nyúlva a csodálatos panorámát mutatja. A halastavakat jelenleg hobbi horgászok is látogatják, de az új tulajdonos akár el is zárhatja a nyilvánosság elől a birtokot, ha úgy tartja kedve.

Forrás: ingatlanbazár.hu

“Pécs közelében eladó közel 2 ha területen, 2 halastó, hozzá tartozó lakóingatlannal, vendégházzal, tároló épületekkel!

Az ingatlan gyönyörűen parkosított, az öntözőrendszer vízellátása a fúrt kútból megoldott, szivattyúval, földbe leásott 3 m3-es víztározóból. A lakóingatlan 38-as Porotherm téglából készült 2005-ben, utólag kívűl-belül fa burkolatot kapott 2022-ben, mikor teljes külső - belső felújításon esett át a lakóépület és a teljes zöldterület is. Alsó szinten nappali-étkező, fürdő, w.c. és konyha található, tetőtéri szinten 2 háló, illetve egy télikert található, mely szerves részét képezi az emeleti szintnek és a tó fölé kinyúlva csodálatos panorámát mutat. A tavak mikroklimájának biztositása érdekében 42 kinai császárfa csemete növekszik. A tavakban elsősorban békés halak, pontyok (15-30 kg), amúrok, kárászok, keszegek várják a horgászokat. A ház fűtése vegyestüzelésű kazánnal illetve inverteres klímával megoldott. A lakóingatlan teljes energiaellátását biztosítja az épület tetőfedésén elhelyezett, jelenleg 7kW teljesítményű napelem, mely 9 kW-ra bővíthető. A teljes terület mozgásérzékelős riasztóval, illetve kamerarendszerrel felszerelt, mely telefonra riaszt. A hátsó tó mellett nemrég kialakításra került egy 25 nm-es , 3 személyes vendégház., fürdővel, és 1 lakószobával. A tavak körül elhelyezett kis tárolóépületekbe a villany bevezetve. Jelenleg csupán a használati ivóvíz ellátásért kell fizetni. A tavak jelenleg hobbi horgászok által örömmel látogatottak, de az új tulajdonosra nézve ez nem jelent semmiféle kötelezettséget, akár teljesen elzárható a birtok a nyilvánosság elől.