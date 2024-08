A hirdetés szövege szerint ez a csodás, kiváló állapotú ingatlan az Év háza kitüntetéssel bír. Faragott tornác csalogatja az érkezőket, a külön grill konyha pedig a nyári esték sztárja lehet, a picike, de védett teraszával. Ahogy az egy igazi sváb házhoz illik van borospince, prés helyiség, továbbá füstölő is, természetesen a tárolók sem hiányoznak. Akár több generációnak vagy családi gazdálkodásra is tökéletes lehet, ráadásul azonnal költözhető.

Forrás: ingatlanbazár.hu

“Az Év háza kitüntetéssel büszkélkedő, kiváló állapotú sváb ház eladó Mecseknádasdon! Nagyon szép állapotban megőrzött, gondosan karban tartott, szerkezetileg teljesen ép, száraz családi házat keres, ahova csak be kell költözni? Akár több generáció együttélésére is alkalmas, külön bejáratú lakrésszel, és sok-sok tárolóval rendelkező családi otthon az álma, ahol csendes környezet, és szép udvar várja? Ha így van, olvasson tovább, mert egy kitűnő házra talált! A 140 m2-es fő lakrész, mely a folyamatos felújításoknak köszönhetően nagyon szép állapotban van, eredeti, faragott oszlopos tornácával becsalogatja az érkezőt. A tágas konyha-étkező minden bizonnyal a családi beszélgetések színtere lesz, ahonnan a fürdő, és a 2 szoba-nappalis első lakótér nyílik. A nyári estéken a külön grill konyha szolgálja a kényelmet az udvar védett kis teraszával együtt, s amennyiben a gyerekek már felnőttek, a hátsó, szintén szép állapotban lévő 2 szobás külön lakrész várja őket. Így ez a családi fészek nyugalmat és biztonságot ad akár több generációnak is.Természetesen egy sváb házból nem hiányozhatnak a tárolók, a boros pince és a prés helyiség sem a füstölővel együtt. Az udvar gondozott, s a hátsó részen a kertészkedésre is nyílik alkalom bőven.Röviden ez egy nagyon jó állapotú,szerkezetileg ép, sok lehetőséget magában rejtő korrekt ingatlan, mely akár több generáció együtt élésére, vagy családi gazdálkodás kialakítására is tökéletesen alkalmas, ráadásul úgy, hogy azonnal költözhető!Jöjjön, nézze meg, nem fog csalódni.”

