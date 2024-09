Ingatlanbazár 1 órája

Mit szólna egy házhoz Pécs Rózsadombján?

Az ingatlant olyannyira felújították, hogy mindössze a falak maradtak amihez a biztonság kedvéért hozzáadtak egy 15 cm-es szigetelést. Minden új, modern a belső, de igény esetén még egy további szoba is kialakítható. Van két garázs és pince is. A több mint 1500 m2-es telekhez pedig a Mecsekre néző panoráma is adott. Van egy 3 szobás pécsi lakása? Beszámolják!

Forrás: Ingatlanbazár

Eladó, CSOK-ra, CSOK+-ra, babaváróra alkalmas 2023-ban teljeskörűen felújított, kibővített nappali + 3 szobás 185 m2-es családi otthon. A Pécs Rózsadomb gyorsan fejlődő részén lévő eredeti házból mindössze a falak maradtak, ehhez lett hozzáépítve amire 15 cm-es szigetelés lett felrakva. Új elektromos -, gáz-, és vízvezetékek, új gáz(cirkós) fűtési rendszer modern Kondenzációs kazánnal, külső és belső nyílászárókkal, új tető. A ház belül is modern új belsőt kapott, igény esetén még egy szoba kialakítható. A ház alsó szintjén két állásos garázs, tároló, amiből egy téglával kirakott pincébe lehet lejutni. A felső két szinten teljes klíma kiállás (vezetékelve, csövezve) ahova hűtő-fűtő klíma szerelhető. A több mint 1500 m2-es kerítéssel körbekerített minimális lejtésű, teljes Mecsekre panorámás telek kialakítása az új tulajdonosra vár, jelenleg gondozott gyep van rajta. A telken kis tároló valamint működő fúrt kút található. A ház árába 3 szobás Pécsi lakás - előzetes értékegyeztetés után - beszámolható. Az ingatlan megvalósulási tervei irodánkban megtekinthetők. További családi házakért keresse az ingatlanbazar.hu oldalát!

A hirdetést eredeti formájában közöljük. Forrás: Ingatlanbazár Forrás: Ingatlanbazár Forrás: Ingatlanbazár