Az ingatlan belső tere a képek alapján világos és barátságos, konyhából és fürdőszobából pedig kettő is akad, így két generáció együtt, de mégis külön használhatja. Van saját kút az öntözéshez, valamint egy fa tároló is. Ha pedig kevesli a 4 szobát, akár 6-ot is kialakíthat!

“Pécs Postavölgyben CSOK+-ra alkalmas egyszintes családi ház eladó:- Kispostavölgyi út elején található-1400 nm-es telken- 1995-ben épült-110nm-es tégla épitésű lakóház - jelenleg 4 szobás,de akár 6 szobássá is alakítható- két fürdőszobás - két konyhával rendelkező- két generációnak is kiváló- gáz-konvektoros fűtésű- fedett terasszal- saját kúttal- fa tárolóval- buszmegálló 200 méterre. Megnézzük?”

Tipp mindenkinek!

Ingatlannal kapcsolatos befektetés, hosszú távú tervezés kapcsán érdemes szakember segítségét kérni. Akár magán használatra, akár bérbe adásra, irodának stb. vesz lakást, házat, a környék, az ingatlan állapota, a várható infrastrukturális fejlesztések sokat nyomnak a latba. A szerelem fontos, de ingatlanvásárlásnál értékálló befektetésként is át kell gondolni, mit, mennyiért és hol veszünk.

Az ingatlanbazar.hu blogja, valamint partner szakértőink bármikor szívesen állnak az érdeklődők rendelkezésére. Hiszen az elégedettség mindannyiunk célja! Ne habozzon segítséget kérni! A tájékozódás mindenkor kulcsfontosságú döntéseink meghozatalában! Ingatlant ráadásul nem egy szezonra veszünk. Miért ne választanánk a tényleg “ideális társat”?

További családi házakért keresse az ingatlanbazar.hu oldalát! A hirdetést eredeti formájában közöljük.