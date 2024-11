Pécsett, a Makár domb tetején, a városban is egyedülállóan szép, örök és zavartalan félköríves panorámával rendelkező 1100 m² nagyságú, szépen parkosított telken, modern, elegáns, kiváló elosztású és állapotú belső kettőszintes, 147 m² nagyságú, konyha-étkező-nappali + 3 külön nyíló hálószobával, és minden szükséges kiszolgáló helyiséggel, duplagarázzsal, udvari gk. beállókkal rendelkező, cirkó-gázkazánnal, klímákkal, riasztóval szerelt, gyorsan költözhető, alacsony fenntartású, teraszos családi ház eladó.

Forrás: Ingatlanbazár

Az épületet is magában foglaló nagyméretű, összesen 2071 m² nagyságú nyeles telek adottságai, mérete, szélessége, tájolása és benapozása, valamint a város teljes látképe semmihez sem hasonlítható életérzést biztosít a mindenkori tulajdonos(ok) számára.

A földszinten található az előtér - amiben helyet kapott egy kisebb gardrób - a kézmosóval szerelt vendég-WC, egy háztartási helyiség (itt található a kondenzációs kazán, a mosógép és a szárítógép), a közlekedő, ahonnan bejutunk a kényelmes - vízteres kandallóval szerelt - nappaliba, majd onnan a pazar kilátással bíró teraszra. Ugyancsak a földszinten található a nappalival egy légtérben, attól ugyanakkor ésszerűen és kényelmesen elhatárolt terekben az étkező, a minőségi gépekkel felszerelt igényes és méretre szabott bútorral rendelkező konyha, valamint a konyhából nyíló külön (ablakkal bíró) kamra is. Az emeleten a közlekedő, egy nagyméretű, minőségi csaptelepekkel, szaniterekkel, valamint hidegburkolattal rendelkező, káddal és zuhannyal szerelt fürdő-WC, külön nagyméretű gardrób, valamint 3 külön nyíló hálószoba került kialakításra, ahol a legnagyobb szoba a város felé rendelkező külön kis erkéllyel is bír, innen ismételten gyönyörű, városra néző panorámát csodálhatunk.

Forrás: Ingatlanbazár

Az épület É-i oldalán több gépjármű elhelyezésére is alkalmas térkövezett udvar, valamint egy méretes, 42 m² alapterületű, nagyon masszív és a domboldalba kiválóan megépített támfalgarázs kapott helyett, ami további 2 nagyméret autó tárolása is alkalmas; itt került kiépítésre még 3x36 A is. A garázs feletti domboldal szépen gondozott és karbantartott, parkosított kerttel rendelkezik, ahonnan ugyancsak remek kilátás nyílik a városra.

A felépítménytől K-re egy 5 személyes jacuzzit és zuhanyt telepítettek, innen, valamint a nappaliból nyíló 40 m² alapterületű és fedett teraszról Pécs talán legszebb és legtökéletesebb, félköríves panorámája tűnik a szemlélő elé, amihez az igazi otthon hangulatához szükséges tökéletes csend is társul.

Az egész felépítmény nagyon elegáns (ideértve a külső és belső színvilágot is) kiváló a terek elosztása, nem elnagyolt, mégis jól élhető és kényelmes a helyiségek kialakítása, és az elrendezésük, ezen felül mindenhová minőségi anyagok, burkolatok és kiegészítők kerültek beépítésre, többek között: BOSCH kazán, vízteres kandalló, RAVAK szaniterek, elektromos aluredőnyök és szúnyoghálók, 3 db hűtő/fűtő klíma, WiFi-ről működtethető gépek és belső világítás, kovácsoltvas korlátok, háromrétegű fa nyílászárók, stb.