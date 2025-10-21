október 21., kedd

Orsolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Meglepő rejtekhely

1 órája

Elképesztő helyen találtak tiltott szereket a pécsi rendőrök

Címkék#mobiltelefon#Pécsi Rendőrkapitányság#csomagtér#készpénz

Meglepő helyről került elő a kábítószer: a rendőrök egy mosógép fedelében bukkantak több kilónyi zöld növényi törmelékre egy pécsi férfi autójában. A Pécsi Járásbíróság most elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

Bama.hu
Elképesztő helyen találtak tiltott szereket a pécsi rendőrök

Elképesztő helyen találtak tiltott szereket a pécsi rendőrök.

Forrás: Illusztráció/MW

A Pécsi Járásbíróság a napokban elrendelte egy férfi letartóztatását kábítószer-kereskedelem bűntettének alapos gyanúja miatt egy hónapra, közölte a Pécsi Törvényszék.

A nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsított által vezetett személygépkocsit a Pécsi Rendőrkapitányság járőrei vonták ellenőrzés alá. A járműben a kutatás során a nyomozó hatóság nagy összegű készpénzt, kábítószergyanús anyagmaradványokat, valamint a csomagtérben egy újszerű mosógép fedelének eltávolítása után több mint két kilogramm kábítószergyanús, zöld növényi törmeléket talált.

A rendőrök két pécsi társasházi lakásban is házkutatást tartottak, ahol mobiltelefonokat, bankkártyát, több mint hárommillió forint készpénzt, valamint egy személygépkocsit foglaltak le. A férfinál végzett gyorsteszt több kábítószerfajtára is pozitív eredményt mutatott.

A bíróság döntésében figyelembe vette, hogy a kiemelt tárgyi súlyú bűncselekmény miatt alaposan tartani lehet attól: a gyanúsított szabadlábon befolyásolná az eljárásban résztvevőket, bizonyítékokat semmisítene meg, vagy akár újabb bűncselekményt is elkövetne. Mindezekre tekintettel a bíróság elrendelte a letartóztatását.

A határozatot az ügyész, a gyanúsított és védője is tudomásul vették, így az végleges.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu