Elképesztő helyen találtak tiltott szereket a pécsi rendőrök.

A Pécsi Járásbíróság a napokban elrendelte egy férfi letartóztatását kábítószer-kereskedelem bűntettének alapos gyanúja miatt egy hónapra, közölte a Pécsi Törvényszék.

A nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsított által vezetett személygépkocsit a Pécsi Rendőrkapitányság járőrei vonták ellenőrzés alá. A járműben a kutatás során a nyomozó hatóság nagy összegű készpénzt, kábítószergyanús anyagmaradványokat, valamint a csomagtérben egy újszerű mosógép fedelének eltávolítása után több mint két kilogramm kábítószergyanús, zöld növényi törmeléket talált.

A rendőrök két pécsi társasházi lakásban is házkutatást tartottak, ahol mobiltelefonokat, bankkártyát, több mint hárommillió forint készpénzt, valamint egy személygépkocsit foglaltak le. A férfinál végzett gyorsteszt több kábítószerfajtára is pozitív eredményt mutatott.

A bíróság döntésében figyelembe vette, hogy a kiemelt tárgyi súlyú bűncselekmény miatt alaposan tartani lehet attól: a gyanúsított szabadlábon befolyásolná az eljárásban résztvevőket, bizonyítékokat semmisítene meg, vagy akár újabb bűncselekményt is elkövetne. Mindezekre tekintettel a bíróság elrendelte a letartóztatását.

A határozatot az ügyész, a gyanúsított és védője is tudomásul vették, így az végleges.