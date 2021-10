Frissült a magyar rendőrség toplistája, ők a legkeresettebb bűnözők most

Jelenleg 48 embert tart nyilván a magyar rendőrség a legkeresettebb bűnözők listáján, nyolc olyan bűnelkövetőt keresnek, akikért pénzt is fizetnének. Hét ember különösen veszélyes közülük, mert fegyverrel rendelkezhetnek.

Az elmúlt hónap különösen eredményes volt a magyar rendőrök számára: két TOP 50-es magyar bűnöző is rendőrkézre került. P. Lászlót Londonban találták meg. T​​öbbéves bujkálás után szeptember 20-án fogták el nemzetközi rendőri együttműködés alapján.

21 elfogatóparancs volt érvényben ellene. Bűnlajstromán a lopás mellett testi sértés is szerepel. Már eddig több mint 14 évnyi letöltendő szabadságvesztés vár rá, de büntetése nagyobb is lehet, mert több büntetőeljárás még le sem zárult vele szemben.

Grubacs Igort szintén szeptemberben kapták el, méghozzá krimibe illő módon, tűzharcban, Montenegróban. A férfi akkor került a legkeresettebb bűnözők közé, amikor az év elején Budapesten, egy XIII. kerületi társasház mélygarázsában két drogkereskedőnél 22 kiló marihuánát, rengeteg pénzt és fegyvert találtak a rendőrök. A drogügyletet ő szervezte, de a rendőrök érkezésekor elmenekült és hónapokig szökésben volt.

A listán még így is 48 személy szerepel, közülük hét különösen veszélyes, öt személynek lőfegyvere is van, öt nőt keresenek a 48 körözött személy közül és 8 esetben sikerdíjat is fizetnének a nyomravezetőnek.

A legtöbbet Plank Zoltánért. A székesfehérvári férfi rablás és testi sértés miatt került fel a körözött személyek toplistájára. Budapest rendőrfőkapitánya bruttó egymillió forint nyomravezetői díjat – mely a legmagasabb felajánlott összeg is egyben – ajánlott fel annak, aki olyan információt közöl a hatósággal, mely alapján fellelhető a személy, felkutatható a tartózkodási helye. Rablás miatt még 2016-ban rendeltek el körözést ellene, majd ez 2018-ban kiegészült testi sértéssel is. Plank Zoltán körözési leírásában a rendőrség külön felhívja a figyelmet arra, hogy szükség esetén az eljáró hatóság megteszi a tanú védelmére a kellő intézkedéseket és a nyomravezető személy kilétét bizalmasan kezeli. Azt írják, Plank Zoltán különösen veszélyes és fegyver lehet nála.

Emberölésért egy embert köröznek, Jao Kao-peng 2015-ben brutálisan meggyilkolta a Nancy néven ismert prostituáltat, majd másnap visszamenekült Kínába. Ezalatt 18 év börtönbüntetésre ítélték.

A listán öt nő is szerepel. A legrégebb óta Dudla Andrea bújkál, 2012 óta keresik. A 40 éves nő ellen tizenegy körözés van érvényben, többrendbeli csalásért és csődbűntettért keresik. Bár jogerős büntetése van, 10 évre ítélték, nem vonult be a börtönbe, 9 éve szökésben van. Előfordult, hogy Dudla Andrea és társai 4400 tonna kukoricát adtak el valakinek 250 millióért, de a kukorica soha nem érkezett meg. Egy másik ügyben pedig százmilliós hiteleket csaltak ki pénzintézetektől, az akciókat leggyakrabban Dudla Andrea tervelte ki.

A legtöbb bűnözőt azért keresik, mert a jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetés elől megszökött és nem vonult börtönbe. 11 ember kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt került fel a listára. A TOP 50-ben, egy 22 éves férfi a legfiatalabb, aki lopás és egyedi azonosító jellel visszaélés bűntett miatt került a legkeresettebb bűnözők közé. A legidősebb körözött személy 67 éves, őt csalás és közokirathamisítás miatt keresik a rendőrök.

A listából az is kiderül, hogy nem feltétlen kell erőszakosnak lenni ahhoz, hogy valaki topbűnöző legyen. A magyar rendőrség új körözési toplistáján 48 ember közül 20-at csalás, közokirat-hamisítás, sikkasztás, lopás vagy hasonló bűntett miatt keresnek – derül ki a police.hu listájából.

A rendőrség lakossági segítséget kér a listán látható személyek elfogásához. Nyomatékosan kérnek mindenkit, hogy